"Quýt làm cam chịu": Nỗi ê chề của hai Công chúa Anh khi bị gia tộc quay lưng vì bê bối tày trời của cha mẹ

Không phải vì bản thân họ gây ra lỗi lầm, mà bởi những bóng đen tăm tối và bê bối bủa vây từ chính cha mẹ ruột. Khi người lớn trốn tránh để tìm sự bình yên cá nhân, thì những đứa con giờ đây cũng đã làm mẹ lại phải đứng mũi chịu sào, bất lực nhìn danh tiếng và cuộc sống của mình bị tước đoạt một cách bẽ bàng. Sự kiện Hoàng gia bị gạt tên mới đây có lẽ mới chỉ là sự khởi đầu cho những tháng ngày sóng gió thắt lòng của hai nàng công chúa.

Cú sốc từ trên trời rơi xuống: Bị "cấm cửa" tại sự kiện danh giá nhất năm

Mọi chuyện bắt đầu vỡ lở khi những nguồn tin thân cận của Hoàng gia tiết lộ rằng, Beatrice (37 tuổi) và Eugenie (35 tuổi) sẽ không được mời tham dự một trong những sự kiện quan trọng và lộng lẫy nhất trong năm của gia tộc: Lễ hội đua ngựa Royal Ascot. Đối với giới quý tộc Anh, Royal Ascot không chỉ là một giải đua ngựa đơn thuần, mà đó là nơi khẳng định vị thế, là sự kiện xã hội đẳng cấp nhất mà ai cũng mong muốn được góp mặt.

Thế nhưng năm nay, hai chị em đã nhận được một gáo nước lạnh. Họ được thông báo rằng sẽ không có chỗ cho mình trên khu vực khán đài Hoàng gia (Royal Box), và cũng không được phép tham gia vào đoàn diễu hành cùng các thành viên cấp cao khác. Sự gạt bỏ phũ phàng này đã khiến cả hai chị em, đặc biệt là Beatrice, hoàn toàn suy sụp và "sốc nặng". Họ không hề được chuẩn bị tâm lý cho sự tẩy chay một cách lạnh lùng đến vậy từ chính gia đình mình. Là những người phụ nữ yêu thích bộ môn đua ngựa và luôn coi Royal Ascot là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Hoàng tộc, việc bị cấm cửa chẳng khác nào một lời tuyên bố tước bỏ đi đặc quyền và sự tôn trọng cuối cùng mà họ còn sót lại.

Đứng mũi chịu sào cho những "tội đồ" mang tên cha mẹ

Sự việc này không tự nhiên mà đến. Mọi bi kịch của Beatrice và Eugenie đều bắt nguồn từ mối quan hệ sâu sắc, chằng chịt và đầy tai tiếng của cha mẹ họ, cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson (Fergie) với tỷ phú người Mỹ gốc tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Trong khi cựu Vương tử Andrew đang phải trốn tránh dư luận, sống thu mình trong nhung lụa tại dinh thự Sandringham sau những cáo buộc nặng nề, còn bà mẹ Fergie thì thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe đắt đỏ ở Ireland, thì hai cô con gái lại bị ném thẳng vào tâm bão dư luận.

Hồ sơ Epstein (The Epstein Files) – hàng triệu email cũ của gã tỷ phú tội phạm vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố đã phơi bày những sự thật trần trụi. Đáng buồn thay, tên của hai nàng công chúa lại xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu này, tất cả chỉ vì thói tham lam vòi vĩnh của chính mẹ ruột họ. Các email tiết lộ rằng vào năm 2009, bà Fergie đã chèo kéo để hai con gái bay sang Mỹ ăn trưa cùng Epstein, ngay khi gã này vừa ra tù vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Bà mẹ này còn không ngừng yêu cầu Epstein tài trợ và nâng cấp các chuyến bay miễn phí cho gia đình mình.

Đỉnh điểm của sự bẽ bàng là khi bà Fergie vô tư đem chuyện đời tư của cô con gái Eugenie (khi đó mới 19 tuổi) ra để "buôn chuyện" và lấy lòng Epstein. Bà dùng những từ ngữ suồng sã để mô tả về kỳ nghỉ riêng tư nhạy cảm của Eugenie với người bạn trai khi đó, nay chính là chồng cô, Jack Brooksbank. Làm sao hai nàng công chúa, giờ đã là những người mẹ trưởng thành của hai đứa con nhỏ, có thể chịu đựng được nỗi nhục nhã ê chề khi đời tư của mình bị đem ra làm trò mua vui, làm công cụ đổi chác của chính đấng sinh thành?

Tương lai đơn độc và vòng tròn xã hội dần thu hẹp

Chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Beatrice hay Eugenie có liên quan đến những hành vi sai trái của Epstein, họ cũng không hề bị cáo buộc bất cứ tội danh nào. Thế nhưng, ở đời "gần mực thì đen". Cha mẹ họ hiện tại đang dính đầy bùn nhơ của những bê bối tày trời, và hệ lụy tất yếu là các con phải chịu vạ lây.

Những cuộc họp cấp cao trong nội bộ Cung điện đã được diễn ra để xem xét lại vai trò của hai chị em. Việc bị loại khỏi Royal Ascot rất có thể chỉ là phát súng mở màn cho hàng loạt những sự kiện công khai khác mà họ sẽ bị cấm tham dự. Sự cô lập đang hiện rõ hơn bao giờ hết khi Thân vương William được cho là đã khuyên các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia không nên xuất hiện chung trong các bức ảnh với hai chị em Beatrice từ nay đến cuối năm. Sự xa lánh này đã được thể hiện rõ ràng vào dịp Giáng sinh vừa qua tại Sandringham, khi William và Kate đều cẩn trọng giữ khoảng cách, tránh đi cùng hai chị em họ.

Từ những nàng công chúa được sống trong vòng tay bảo bọc, vòng tròn xã hội của Beatrice và Eugenie giờ đây đang ngày một thu hẹp lại. Họ bơ vơ, lạc lõng và bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình – những người đáng lý ra phải là chỗ dựa vững chắc nhất. Như nhà thơ Philip Larkin từng ngậm ngùi viết: "Cha mẹ làm hỏng đời bạn. Có thể họ không cố ý, nhưng họ đã làm thế". Giờ đây, khi cha mẹ đang mải miết trốn chạy những rắc rối do chính mình tạo ra, họ đã vô tình để lại hai cô con gái tự vùng vẫy trong đống tro tàn của danh dự gia tộc.

Theo Express