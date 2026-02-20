Sóng gió bủa vây Hoàng gia Anh: Hai nàng công chúa Beatrice và Eugenie lặng lẽ "bay màu" khỏi chốn vương quyền sau bê bối chấn động của cha ruột?

Giữa lúc Hoàng gia Anh đang chìm trong mớ bòng bong của những rắc rối pháp lý bủa vây cựu Vương tử Andrew, tương lai của hai nàng công chúa Beatrice và Eugenie bỗng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết, buộc họ có thể phải lùi bước về phía bóng tối và đối diện với nguy cơ đánh mất đi toàn bộ hào quang hoàng tộc bấy lâu nay.

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 66 nhuốm màu u ám và vết trượt dài vô hình

Ngày 19 tháng 2 vừa qua lẽ ra phải là một cột mốc đánh dấu tuổi 66 yên bình của cựu Vương tử Andrew, nhưng sóng gió lại bất ngờ ập đến phá nát mọi dự định khi vào khoảng 8 giờ sáng, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ ông vì những cáo buộc liên quan đến hành vi sai phạm trong thời gian thi hành công vụ. Gần nửa ngày trời trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, cựu Vương tử cuối cùng cũng được Cảnh sát Thames Valley trả tự do dưới dạng chờ điều tra và lầm lũi quay trở về nơi ở tạm thời của mình tại Wood Farm thuộc khu điền trang Sandringham rộng lớn.

Những bức ảnh chụp vội khoảnh khắc ông xuất hiện đã phơi bày một gương mặt mệt mỏi, tiều tụy và trĩu nặng âu lo, một hình ảnh có lẽ cũng phản chiếu chính xác tâm trạng xót xa, hoang mang của hai cô con gái ruột lúc này. Trước đó, cái tên Andrew cũng đã nhiều lần khiến vương triều chao đảo và muối mặt khi liên tục bị réo gọi trong hồ sơ của Jeffrey Epstein – vị tỷ phú tai tiếng gắn liền với những bê bối buôn người chấn động toàn cầu, dẫu cho ông đã kiên quyết và liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái cũng như những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ bạn bè đầy góc khuất này. Sự việc vừa qua như một giọt nước tràn ly, kéo theo những đám mây đen kịt bao trùm lên cuộc sống vốn đã chẳng mấy yên ả của gia đình ông trong suốt thời gian qua.

Nỗi niềm trĩu nặng của những người làm con trước giông bão gia tộc

Đứng trước tâm bão dư luận và hình ảnh người cha đang phải cúi đầu đối diện với những rắc rối pháp lý, Công chúa Beatrice (37 tuổi) và Công chúa Eugenie (35 tuổi) cho đến nay vẫn chọn cách giữ im lặng tuyệt đối trước truyền thông, một sự im lặng có lẽ chất chứa biết bao sự nghẹn ngào và tổn thương sâu sắc.

Dù cả hai chị em hiện tại vẫn đang nắm giữ các tước hiệu hoàng gia danh giá, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh bị tước bỏ đặc quyền của cha mình, nhưng những người am hiểu nội tình đều thấu hiểu rằng trái tim của những người làm con hẳn đang quặn thắt khi chứng kiến gia đình mình một lần nữa bị đem ra mổ xẻ trên các mặt báo.

Họ đã từng là những nàng công chúa nhỏ được bao bọc trong nhung lụa, từng rạng rỡ xuất hiện trong những sự kiện trọng đại của vương quốc, thế nhưng giờ đây, cái bóng quá lớn từ những ồn ào của cha đang dần che khuất đi ánh sáng của riêng họ. Sự sụp đổ hình tượng của người cha trong gia đình không chỉ là cú sốc về mặt tình cảm mà còn là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng cá nhân của hai chị em, khiến mọi nỗ lực duy trì hình ảnh thanh lịch, mẫu mực trước công chúng của họ bỗng chốc trở nên chông chênh, trĩu nặng áp lực vô hình từ miệng đời.

Bước lùi buồn bã và cánh cửa Hoàng gia đang dần khép lại phía sau

Theo dòng chảy nghiệt ngã của những rắc rối bủa vây gia đình, chuyên gia hoàng gia kỳ cựu Richard Fitzwilliams đã đưa ra những nhận định đầy xót xa nhưng vô cùng thực tế trên tờ The Express rằng tương lai của Beatrice và Eugenie tại chốn vương quyền đang đi đến những chương ảm đạm nhất. Ông thẳng thắn dự đoán rằng hai nàng công chúa sẽ sớm "biến mất" khỏi đời sống hoàng gia, và hệ lụy đau lòng nhất là họ có thể sẽ đánh mất luôn cả quyền tiếp quản, bảo trợ cho các tổ chức từ thiện danh giá mà cả hai đã dày công gắn bó bấy lâu nay.

Việc rũ bỏ những vai trò nổi bật trong tương lai không hẳn là một sự trừng phạt trực tiếp dành cho hai chị em, mà đôi khi, theo như lời vị chuyên gia phân tích, chọn một cuộc sống tĩnh lặng, rút lui khỏi những hào nhoáng lại là lối thoát tốt nhất và bình yên nhất cho họ lúc này. Giữa chốn hoàng tộc nơi danh dự và hình ảnh luôn được đặt lên hàng đầu, sự lùi bước trong im lặng của Beatrice và Eugenie dường như là một sự đánh đổi tất yếu để tránh gây thêm những sự chú ý không đáng có, để lại trong lòng công chúng niềm tiếc nuối về hình ảnh của hai nàng công chúa đang phải ngậm ngùi khép lại cánh cửa tương lai rực rỡ chỉ vì những giông bão không do mình tạo ra.

