Indonesia hồi hương công dân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia

Những đối tượng lừa đảo trực tuyến bị nhà chức trách bắt giữ tại một tòa nhà ở tỉnh Sihanoukville, phía Tây Nam Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/7/2025 (Ảnh: AP)

Chiến dịch hồi hương bắt đầu từ ngày 15/2/2026 và dự kiến hoàn tất vào đầu tháng 3/2026. Đây được đánh giá là một trong những đợt đưa công dân về nước lớn nhất từ trước đến nay của Indonesia liên quan đến tội phạm công nghệ cao ở nước ngoài.

Theo Cơ quan Bảo vệ Lao động Di cư Indonesia (BP2MI), do số lượng người chờ về nước tại Đại sứ quán Indonesia ở Phnom Penh quá lớn, chính phủ Indonesia đã phải thuê máy bay riêng để đẩy nhanh tiến độ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các chuyến bay thương mại.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Campuchia tăng cường truy quét các tổ chức lừa đảo trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt sau khi một số đối tượng cầm đầu bị bắt giữ và dẫn độ hồi đầu năm 2026. Chính quyền Phnom Penh cũng yêu cầu các cơ quan đại diện nước ngoài nhanh chóng hồi hương công dân bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng.

Quyền Cục trưởng Bảo hộ Công dân Indonesia thuộc Bộ Ngoại giao, bà Heni Hamidah, cho biết Jakarta đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan nhằm thúc đẩy việc đưa công dân về nước, nhất là những người đã có giấy tờ hợp lệ hoặc được xem xét giảm tiền phạt vi phạm xuất nhập cảnh.

Tính từ ngày 16/1 - 15/2/2026, có 4.254 công dân Indonesia từng liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến đăng ký với Đại sứ quán tại Phnom Penh. Trong đó, 2.007 người đã được giảm tiền phạt nhập cư; gần 1.000 người chủ động mua vé máy bay về nước theo các đợt từ ngày 16/2 - 4/3/2026.

(Ảnh: Indonesian Embassy in Phnom Penh)

Đại sứ Indonesia tại Campuchia Santo Darmosa Umartho cho biết, qua đánh giá sơ bộ khoảng 1.500 trường hợp, nhiều người không phải là nạn nhân của nạn buôn người mà là lao động bất hợp pháp, tự nguyện sang Campuchia và tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Phần lớn trong số này nhập cảnh không đầy đủ giấy tờ hoặc vẫn giữ hộ chiếu cá nhân, cho thấy họ không bị kiểm soát như các nạn nhân bị cưỡng ép.

Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định toàn bộ công dân trở về sẽ được cơ quan chức năng sàng lọc, thẩm tra ngay khi nhập cảnh tại Jakarta. Những trường hợp bị xác định tham gia tích cực vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc cờ bạc bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Để hỗ trợ những người không còn hộ chiếu, Đại sứ quán Indonesia tại Phnom Penh đã cấp 1.427 giấy thông hành tạm thời (SPLP) tính đến ngày 16/2. Hiện vẫn còn khoảng 1.200 công dân Indonesia lưu trú tại các điểm tạm trú do Đại sứ quán phối hợp với chính quyền sở tại bố trí.

Giới chức Indonesia nhấn mạnh, chiến dịch hồi hương lần này không chỉ nhằm bảo hộ công dân mà còn thể hiện quyết tâm của Jakarta trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực nhằm xử lý triệt để các đường dây lừa đảo trực tuyến.