Sinh vật biển sâu dài 9m sống ở độ sâu 1.000m bất ngờ xuất hiện trên bãi biển, nhiều người lo lắng

Sinh vật biển sâu bất ngờ xuất hiện gần bờ

Những ngày gần đây, mạng xã hội quốc tế lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một sinh vật biển dài, thân bạc ánh kim bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Cabo San Lucas (bang Baja California Sur, Mexico). Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi đó được xác định là cá mái chèo, một loài cá biển sâu hiếm gặp.

Theo lời kể của các nhân chứng, ban đầu họ chỉ nhìn thấy một vật thể lấp lánh trên mặt nước. Khi tiến lại gần quan sát, mọi người mới nhận ra đó là một con cá dài bất thường đang vùng vẫy trong vùng nước nông. Nhiều người trên bãi biển tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí lo lắng, bởi họ chưa từng thấy sinh vật nào có hình dạng kỳ lạ như vậy.

Một sinh vật biển dài, thân bạc ánh kim bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Cabo San Lucas (bang Baja California Sur, Mexico). (Ảnh: LB)

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường là Monica Pittinger đã ghi lại toàn bộ khoảnh khắc hiếm gặp bằng điện thoại. Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Monica kể rằng lúc đầu cô chỉ thấy ánh sáng phản chiếu từ mặt nước. "Nó nhấp nháy và rất sáng. Khi nhìn kỹ hơn, chúng tôi mới nhận ra đó là một sinh vật rất dài mà trước giờ chưa từng thấy", cô chia sẻ.

Trong khi nhiều người trên bãi biển còn do dự, chị gái của Monica đã lập tức chạy xuống nước với ý định giúp con cá quay trở lại vùng biển sâu.

"Quái vật" sống ở độ sâu gần 1.000m

Cá mái chèo, tên khoa học Regalecus glesne, thường được xem là một trong những loài cá xương dài nhất đại dương. Theo thông tin từ National Geographic và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), loài cá này có thể đạt chiều dài tới khoảng 8–9 mét, thậm chí một số cá thể được ghi nhận dài hơn.

Thân cá dẹt, dài như dải lụa, màu bạc ánh kim và có vây lưng đỏ kéo dài dọc cơ thể. Chính hình dáng đặc biệt này khiến nhiều người gọi chúng là "quái vật biển sâu".

Theo thông tin từ NOAA, loài cá này có thể đạt chiều dài tới khoảng 8–9 mét, thậm chí một số cá thể được ghi nhận dài hơn. (Ảnh: LB)

Cá mái chèo thường sinh sống ở độ sâu từ 200 đến gần 1.000 mét dưới mặt nước, thuộc vùng được các nhà khoa học gọi là tầng nước trung (mesopelagic). Đây là khu vực ít ánh sáng, vì vậy loài cá này gần như không bao giờ xuất hiện trước mắt con người.

Theo các nhà sinh học biển, việc cá mái chèo trôi dạt vào bờ là hiện tượng rất hiếm. Trong nhiều trường hợp, những cá thể xuất hiện gần bờ thường đã yếu, bị thương hoặc bị dòng hải lưu mạnh cuốn lên tầng nước nông.

Điềm báo thiên tai hay chỉ là hiện tượng hiếm gặp?

Sự xuất hiện của cá mái chèo từ lâu đã gắn với nhiều câu chuyện dân gian. Ở Nhật Bản và một số quốc gia ven Thái Bình Dương, loài cá này còn được gọi là "sứ giả của thần biển".

Trong quan niệm dân gian, khi cá mái chèo xuất hiện gần bờ, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo các thảm họa tự nhiên như động đất hay sóng thần. Niềm tin này từng lan rộng sau trận động đất và sóng thần lớn tại Nhật Bản năm 2011, khi nhiều cá thể cá mái chèo được ghi nhận dạt vào bờ trước đó.

Sự xuất hiện của cá mái chèo từ lâu đã gắn với nhiều câu chuyện dân gian. (Ảnh: LB)

Tuy nhiên, giới khoa học cho biết đến nay chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa cá mái chèo và các thảm họa tự nhiên.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bulletin of the Seismological Society of America năm 2019 cũng cho thấy không tồn tại mối tương quan đáng kể giữa việc cá mái chèo xuất hiện và các trận động đất lớn.

Dù vậy, mỗi lần loài cá bí ẩn này bất ngờ xuất hiện gần bờ vẫn khiến nhiều người tò mò và không khỏi lo lắng. Đối với các nhà khoa học, đây lại là cơ hội hiếm hoi để quan sát trực tiếp một sinh vật vốn sống sâu trong đại dương là nơi con người vẫn còn biết rất ít.