Nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á lo sợ mất ngôi ‘ông hoàng du lịch’ vào tay Việt Nam, sắp đối diện 1 năm đầy thách thức

Ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt với cú sốc bất ngờ khi xung đột leo thang tại Trung Đông bắt đầu tác động trực tiếp tới dòng khách quốc tế, đặc biệt là các thị trường đường dài. Những gián đoạn trong mạng lưới hàng không cùng chi phí nhiên liệu tăng mạnh đang khiến lượng khách từ châu Âu và Trung Đông sụt giảm nhanh chóng, làm dấy lên lo ngại về một năm đầy thách thức đối với ngành công nghiệp không khói của quốc gia này.

Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, trong tuần từ ngày 1 đến 8/3, nước này đón 616.229 lượt khách quốc tế, giảm 9% so với tuần trước đó. Sự sụt giảm diễn ra ngay sau khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang từ ngày 28/2, khiến nhiều tuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng.

Đáng chú ý, các thị trường đường dài ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 13%. Riêng lượng khách từ châu Âu và Trung Đông giảm tới 18%, trong đó các thị trường lớn như Đức, Nga, Anh, Pháp và Israel đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể.

Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự của Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA), cho rằng những biến động địa chính trị tại Trung Đông có thể gây tác động sâu rộng tới ngành du lịch nước này. Theo dự báo của ATTA, lượng khách từ các thị trường đường dài có thể giảm tới 50% trong năm nay nếu tình hình không sớm ổn định.

“Những gì xảy ra trong tuần qua đã cho thấy một phần viễn cảnh mà du lịch Thái Lan có thể phải đối mặt nếu các tuyến bay qua khu vực Vùng Vịnh bị gián đoạn và giá nhiên liệu tiếp tục tăng mạnh,” ông Adith nhận định.

Điều đáng lo ngại là các tuyến bay đường dài vốn là một trong số ít điểm sáng của du lịch Thái Lan trong năm 2025. Nhóm này đã đóng góp khoảng 10 triệu lượt khách, trong bối cảnh tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm ngoái giảm hơn 7%.

Tính từ đầu năm đến ngày 8/3, Thái Lan đã đón khoảng 7,24 triệu lượt khách quốc tế, giảm 4,35% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường nguồn lớn nhất với 1,18 triệu lượt khách, tiếp theo là Malaysia (685.126 lượt), Nga (566.259), Ấn Độ (468.340) và Hàn Quốc (343.349).

Theo ông Adith, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị sớm được giải quyết, ngành du lịch vẫn có thể chịu tác động kéo dài. Giá vé máy bay nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt đối với các chuyến bay thẳng không đi qua các trung tâm trung chuyển lớn tại Trung Đông. Điều này có thể khiến du khách thận trọng hơn trong chi tiêu và kế hoạch du lịch.

Trong ngắn hạn, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan cho rằng nhiều du khách trong khu vực châu Á có thể tạm hoãn các chuyến đi đường dài, thay vào đó lựa chọn những điểm đến gần hoặc các chuyến du lịch nội địa.

Để giảm bớt tác động tiêu cực, ông Adith cho rằng Thái Lan cần đẩy mạnh thu hút du khách từ các thị trường gần, đặc biệt là khách nói tiếng Trung và du khách Đông Nam Á, nhằm bù đắp phần nào sự sụt giảm từ châu Âu. Việc củng cố các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách cũng trở thành ưu tiên hàng đầu, nhằm duy trì hình ảnh Thái Lan - “Ông hoàng du lịch Đông Nam Á” - như một điểm đến quốc tế an toàn và thân thiện.

Một thách thức khác đối với du lịch Thái Lan là chi phí du lịch đang bị đánh giá cao hơn so với một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, khi đồng baht mạnh khiến chi tiêu của du khách quốc tế trở nên đắt đỏ hơn. Theo ông Adith, chính phủ cần xây dựng cả các giải pháp ngắn hạn để ứng phó với khủng hoảng hiện tại, đồng thời chuẩn bị chiến lược dài hạn nhằm tìm kiếm các nguồn khách thay thế nếu thị trường đường dài tiếp tục suy giảm mạnh.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của đảng Bhumjaithai - lực lượng chủ chốt trong liên minh chính phủ mới - về việc sáp nhập Bộ Du lịch và Bộ Văn hóa. Theo ông, nhiều quốc gia đã áp dụng mô hình tương tự nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông qua kinh tế sáng tạo, tiêu biểu như Bộ Văn hóa và Du lịch của Trung Quốc.

“Du lịch và văn hóa của Thái Lan có nhiều giá trị chung. Nếu được kết nối và quảng bá đồng bộ, chúng có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn rất nhiều,” ông Adith nhấn mạnh.

Được biết, ngành du lịch từ lâu được xem là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Thái Lan. Trước đại dịch Covid-19, quốc gia này từng đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, đóng góp trực tiếp và gián tiếp khoảng 20% GDP. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và hệ thống dịch vụ phát triển, Thái Lan đã xây dựng được thương hiệu là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á.﻿

Trong bối cảnh hiện tại, Thái Lan đang nỗ lực tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng bền vững và giá trị cao. Chính phủ nước này đặt mục tiêu không chỉ tăng số lượng khách mà còn nâng cao chi tiêu trung bình của du khách, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đồng thời gắn kết du lịch với văn hóa và kinh tế sáng tạo. Đây được xem là chiến lược dài hạn nhằm giúp du lịch Thái Lan duy trì sức cạnh tranh trong khu vực và giảm bớt sự phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.﻿

Theo: Bangkok Post, Reuters