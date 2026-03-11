Phát hiện thằn lằn trong bữa ăn trưa, 44 học sinh nhập viện

Vụ việc xảy ra tại một trường trung học cơ sở thuộc Khu vực phía Tây của Thành phố Coimbatore, nơi học sinh các lớp 4, 5 và 6 đang ăn trưa thì phát hiện thấy con vật.

Theo các quan chức, tổng cộng 44 học sinh, gồm 31 nam và 13 nữ, bị ảnh hưởng. Ngay khi phát hiện có thằn lằn trong thức ăn, chính quyền đã lập tức điều động xe cứu thương và đưa các em đến Bệnh viện Đại học Y khoa Quận để điều trị.

Thằn lằn trong bữa ăn trưa khiến 44 học sinh ở Tamil Nadu phải nhập viện.

Các học sinh bị ảnh hưởng, hiện đang được điều trị, sau đó đã được Thị trưởng thành phố Coimbatore K Ranganayaki Ramachandran và Ủy viên Hội đồng thành phố M Sivaguru Prabhakaran đến thăm.

Hai vị quan chức đã gặp gỡ các em nhỏ và trao đổi với các bác sĩ tại bệnh viện để xem xét phương pháp điều trị đang được áp dụng.

Giới chức trách vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của các học sinh.

Chương trình bữa ăn trưa học đường, một trong những chương trình dinh dưỡng học đường lớn nhất ở Ấn Độ, cung cấp các bữa ăn nấu chín cho hàng triệu trẻ em tại các trường công lập. Các sự cố liên quan đến ô nhiễm thực phẩm thường làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn vệ sinh và công tác giám sát.