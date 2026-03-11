Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Một nhóm người đang đi dạo trên biển phát hiện hai cá thể cá mái chèo, loài sinh vật biển sâu thường được mệnh danh là "cá tận cùng thế giới" bất ngờ xuất hiện gần bờ biển tại Cabo San Lucas, thuộc Mexico.

Ngay lập tức sự việc hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, kéo theo nhiều đồn đoán và tranh luận.

Cá mái chèo, còn được biết đến với tên khoa học Oarfish, là một trong những loài cá xương dài nhất đại dương. Loài cá này có thể dài tới khoảng 9m và thường sinh sống ở độ sâu hàng trăm đến gần 1.000m dưới mặt nước. Vì vậy, việc chúng xuất hiện gần bờ biển là hiện tượng hiếm gặp, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo Khaosod, sự việc bắt đầu khi hai anh em phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần, họ nhận ra đó là một con cá mái chèo đang vùng vẫy trong vùng nước nông – điều trái ngược với môi trường sống quen thuộc của loài này ở độ sâu khoảng 3.000 feet (gần 900m).

Monica cho biết ban đầu cô chỉ thấy một vật thể phản chiếu ánh sáng trên mặt nước. “Nó nhấp nháy và rất sáng. Khi nhìn kỹ hơn, chúng tôi nhận ra đó là thứ mà trước giờ chưa từng thấy. Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn nghĩ: ‘Điều này không thể là thật’”, cô kể.

Trong khi nhiều người trên bãi biển tỏ ra dè dặt vì không biết đó là sinh vật gì, chị gái của Monica, người không chịu được cảnh động vật bị đau đớn đã lập tức chạy tới hỗ trợ. Cô nhanh chóng đưa điện thoại, nước uống và túi xách cho Monica giữ giúp trước khi lao xuống nước tìm cách đưa con cá trở lại biển.

Cô Monica Pittinger khi thấy cảnh tượng hiếm gặp này đã quay lại toàn bộ khoảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip sau đó được chia sẻ rộng rãi, nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng.

Thông thường, cá mái chèo chủ yếu ăn các sinh vật biển nhỏ như nhuyễn thể và sinh vật phù du. Chúng hiếm khi xuất hiện gần mặt nước, càng hiếm hơn khi dạt vào bờ. Chính vì vậy, ở một số nền văn hóa ven biển, sự xuất hiện của loài cá này thường bị gắn với những điềm báo về thảm họa tự nhiên như động đất hay sóng thần. Tuy nhiên, giới khoa học nhiều lần khẳng định rằng chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa việc cá mái chèo xuất hiện gần bờ và các thảm họa tự nhiên.