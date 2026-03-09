Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển

Đoạn clip cho thấy con cá nhà táng dài 9,9 mét này bị mắc cạn ở vùng biển thuộc huyện Kolaka, Indonesia, vào ngày 3/3.

Ngư dân lần đầu tiên phát hiện xác con cá ở vịnh Bone vào khoảng 7h sáng giờ địa phương. Họ cho biết trên cơ thể nó có nhiều vết sẹo rõ rệt.

Điều phối viên của Trung tâm Quản lý Tài nguyên Biển và Ven biển Khu vực Kendari (BPSPL), Jupri, cho biết: "Hiện vẫn chưa chắc chắn liệu nó bị tàu đâm hay do các yếu tố khác".

Xác cá voi nhà táng được ngư dân phát hiện. Ảnh: ANTARA FOTO/Andry Denisah

Ông nói thêm rằng lưu lượng giao thông hàng hải dày đặc làm tăng nguy cơ va chạm với các động vật biển lớn.

Tuyến đường di cư chính của cá voi đi qua biển Flores và Jupri nghi ngờ con cá voi có thể đã đi lạc vào vịnh Bone khi tìm kiếm thức ăn hoặc bị lạc đường.

Jupri nói thêm: "Vịnh Bone là một tuyến đường tàu thuyền nhộn nhịp. Ở Pomalaa, những sự việc như thế này chưa từng xảy ra. Các khu vực khác như Bombana hay Wakatobi đã từng chứng kiến cá voi mắc cạn trước đây".

Chính quyền nhắc nhở người dân không nên ăn thịt cá voi, cảnh báo rằng nó có thể chứa vi khuẩn có hại.

Hiện đang tiến hành thêm các cuộc điều tra để xác định nguyên nhân cái chết của cá voi nhà táng.

Cá nhà táng dễ dàng được nhận biết bởi lỗ thở nghiêng và lớp da nhăn nheo. Chúng là loài cá voi có răng lớn nhất thế giới, với con đực nặng tới 50 tấn. Những kẻ săn mồi lặn sâu này có thể lặn xuống hơn 90 phút, đạt độ sâu hơn 1.219 mét để săn bắt mực khổng lồ.