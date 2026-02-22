Đi đánh cá, ngư dân phát hiện thứ khổng lồ dài 15 mét nổi trên sông

Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, Sofian, một cư dân địa phương, tiết lộ rằng những người đầu tiên phát hiện ra cá voi là các ngư dân địa phương đang đánh bắt cá như thường lệ ở Nam Sumatra, Indonesia, vào ngày 15/2, thì nhận thấy một sinh vật khổng lồ đang nổi giữa sông.

Khi đến gần, họ phát hiện đó là một con cá voi dài 15 mét bị mắc cạn. Thân mình của nó không thể di chuyển do mực nước sông xuống thấp.

Một số người đàn ông đã nhảy ra khỏi thuyền để giúp đẩy con cá voi trở lại vùng nước sâu hơn.

Con cá voi khổng lồ được ngư dân giải cứu.

Ông Gotot, một quan chức bảo tồn động vật hoang dã, người đã hỗ trợ trong cuộc giải cứu, cho biết: "Người dân đã cố gắng hướng con cá voi về phía cửa sông. Tuy nhiên, nó cứ quay trở lại và bị mắc cạn dọc theo bờ biển cửa sông Somor".

Tin tức về việc nhìn thấy một sinh vật biển khổng lồ lan truyền nhanh chóng qua truyền miệng và mạng xã hội, khiến nhiều người đổ xô đến hiện trường để chụp ảnh tự sướng và chạm vào da cá voi, biến nơi này thành một điểm thu hút khách du lịch tạm thời.

Các tình nguyện viên không thể di chuyển con cá voi do trọng lượng của nó và phải đợi đến tối khi thủy triều lên. Sau đó, con vật đã được hướng dẫn thành công trở lại vùng nước sâu hơn.

Con cá voi đã được đưa ra khỏi khu vực an toàn vào cuối đêm hôm đó.