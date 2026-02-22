Nhiều người trẻ cuối cùng cũng thức tỉnh, chỉ muốn làm "người cổ điển"

Đã từng có thời, thanh niên Trung Quốc ám ảnh với việc mô phỏng lối sống thời thượng, tham dự các bữa tiệc, thưởng thức ẩm thực cao cấp và coi tiêu dùng như một loại "tiền tệ xã hội" để khẳng định bản thân. Nhưng khi lối sống hối hả này trở thành quy chuẩn, nhiều người bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Để đáp lại, một cách sống tĩnh lặng và truyền thống hơn đã trỗi dậy, nơi những người trẻ bắt đầu tự gọi mình là "người cổ điển" (old-school humans).

Vào tháng 12 năm ngoái, một số người bắt đầu chia sẻ những câu chuyện trên mạng xã hội về việc dành thời gian đi chợ cùng ông bà hoặc ăn cơm cùng bố mẹ tại các bếp ăn cộng đồng. Những khoảnh khắc kết nối thế hệ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, với nhiều người hài hước tự dán nhãn "người cổ điển" để mô tả lối sống có phần lạc lõng với các trào lưu hiện đại của mình.

Đổi trà sữa lấy trà thảo mộc kỷ tử

Họ ưu tiên ẩm thực đường phố thay vì những bữa ăn sang chảnh, mặc đồ cốt để giữ ấm thay vì chạy theo thời trang và đổi trà sữa lấy trà thảo mộc kỷ tử. Vào cuối tuần, những người trẻ này tránh xa các điểm du lịch nổi tiếng, thay vào đó là thư giãn trong công viên hoặc tham gia các nhóm của các "dì" để nhảy múa ngoài quảng trường. Họ cũng tìm lại những bài hát và bộ phim kinh điển, theo đuổi các sở thích như viết nhật ký, chơi cờ, thư pháp và đan lát – những hoạt động vốn được coi là lãnh địa của thế hệ trước.

Thói quen mua sắm cũng phản ánh sự thay đổi này. Họ ưu tiên các mặt hàng bền bỉ, thân thiện với môi trường, thường xuyên dọn dẹp tủ đồ và thậm chí có thói quen tích trữ túi nilon. Điện thoại của họ cũng mang dấu ấn "cổ hủ": sử dụng phông chữ lớn hơn, tắt các thông báo không cần thiết và hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội hay các nền tảng video ngắn.

Tính đến tháng 2, các câu chuyện về "người cổ điển" đã đạt được một tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội lớn tại đại lục, với nhiều người tuyên bố họ có "tuổi trẻ của tuổi 25 nhưng tâm thế của tuổi 70". Một cư dân mạng chia sẻ hướng dẫn toàn diện về cách trở thành người cổ điển, bao gồm các chủ đề từ thực phẩm, du lịch đến các mối quan hệ và cách sử dụng công nghệ.

Hình ảnh cho thấy giới trẻ Trung Quốc đang thư giãn bên bờ sông, một sự khác biệt hoàn toàn so với lối sống hưởng lạc của những năm trước. Ảnh: yam.com

Nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc cũng dần bị thu hút bởi hình mẫu "bạn trai cổ điển" – những người đàn ông đơn giản, tiết kiệm và tập trung vào các nhu cầu thực tế thay vì những cử chỉ lãng mạn hào nhoáng. Những người bạn trai này thích ăn đồ ăn đường phố ngon lành hơn là những bữa tiệc đắt đỏ. Nếu bạn gái cảm thấy mệt mỏi vì công việc, họ sẽ không dành những lời đường mật mà sẽ đưa cô đi mát-xa vai.

Tâm lý cổ điển này còn lan rộng ra ngoài các mối quan hệ. Những "đứa trẻ cổ điển" được ngưỡng mộ vì sự trưởng thành, ít được nuông chiều và độc lập hơn. Chúng tự đi chợ, nấu ăn cho bố mẹ và thậm chí tự khâu vá quần áo để tiết kiệm tiền cho gia đình. Nhiều người đi làm cũng hy vọng trở thành người cổ điển. Họ bắt đầu ăn mặc đơn giản đi làm, pha trà tại văn phòng, ngủ trưa đều đặn và thích dành cuối tuần ở nhà đọc sách, xem phim tài liệu hoặc ngủ hơn là tụ tập tại các quán bar.

Những người được gọi là "người theo lối sống truyền thống" cũng đang dành thời gian để đón nhận những thú vui truyền thống như uống trà. Ảnh: Shutterstock

Một người thực hành lối sống này cho biết: "Sống chậm lại như ông nội đã giúp tôi dễ thở hơn. Tôi đi câu cá, đi dạo trong công viên sau giờ làm và hạn chế dùng điện thoại. Thành tích, địa vị, danh tiếng... chúng không còn quan trọng nữa. Có lẽ tôi thiếu hụt về vật chất, nhưng tôi giàu có về tâm hồn."

Là né tránh hay thức tỉnh?

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lo ngại xu hướng này có thể khiến giới trẻ trốn tránh sự cạnh tranh, từ đó mất kết nối với sự tiến bộ của xã hội. Giáo sư Sun Fei, chuyên gia về lão khoa và công tác xã hội tại Đại học Bang Michigan (Mỹ), nhận định với SCMP rằng xu hướng này nên được xem là một sự thức tỉnh và phản tỉnh về xã hội hiện đại hơn là sự trốn tránh . Ông nói: "Nếu những người cổ điển này có thể làm chậm lại xã hội và thay đổi quan điểm về việc dùng tuổi trẻ để đuổi theo thành công, đó sẽ là một bước tiến."

Dành thời gian để thư giãn và suy ngẫm về cuộc sống là một yếu tố cốt lõi của xu hướng này. Ảnh: Getty Images

Giáo sư Sun tin rằng việc trở thành người cổ điển thực chất là một sự rút lui có chừng mực khỏi việc xã giao quá mức. Từ góc độ lão khoa, sự thoải mái thực sự trong cuộc sống thường đến từ việc quay lại trạng thái bản năng hơn, tập trung vào giấc ngủ, thực phẩm, sức khỏe và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Xu hướng này có thể có tác động sâu rộng ở nhiều cấp độ xã hội, chẳng hạn như thúc đẩy tiêu dùng hướng tới các sản phẩm bền vững và giảm sự phụ thuộc vào thời trang nhanh. Ông cũng cho rằng khi những người trẻ tìm thấy nhiều điểm chung hơn với cha mẹ và ông bà, xung đột thế hệ có thể giảm bớt, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và khuyến khích các gia đình định nghĩa lại thế nào là một cuộc sống tốt đẹp.

