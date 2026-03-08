Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg trên sông

Một clip về chuyến đi câu cá thể thao được đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ sau khi nhà sinh vật học kiêm người có ảnh hưởng Israel Moreno Ferreira Silva, 30 tuổi, bắt được một con cá khổng lồ dài 2,2 mét và nặng 100 kg ở sông Teles Pires, thuộc Itaúba, Brazil, vào tháng Hai năm nay.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, con cá pirarucu nhảy ra khỏi mặt nước trong khi Israel và những người hướng dẫn cố gắng bắt nó. Sau khi bắt được, người nổi tiếng đặt con cá pirarucu nằm ngửa để cho thấy chiều dài của nó.

Trả lời phỏng vấn G1, Israel, người có bằng cử nhân sinh học từ Đại học Liên bang Viçosa (UFV), cho biết đây là con cá lớn nhất mà anh từng bắt được trong đời. Theo anh, việc bắt cá mất khoảng một giờ đồng hồ.

Con cá khổng lồ nặng 100kg

"Hôm đó, tôi ra ngoài bắt cá pirarucus và không ngờ lại bắt được con to đến vậy. Chỉ đến khi nó nhảy lên, tôi mới nhận ra kích thước của nó. Không ai ngờ tới điều đó cả", anh nói.

"Cá pirarucu là một loài cá phổi, nghĩa là nó thở cả trong và ngoài nước. Thay vì mệt mỏi, nó sẽ ngoi lên thở và lấy lại sức.

Là một nhà sinh vật học, tôi thích nói về cá, vì vậy tôi muốn cho mọi người thấy loài cá đó trông như thế nào và tôi biết đó sẽ là chiến lợi phẩm lớn nhất trong đời mình", Israel nói thêm.

Cá pirarucu là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon. Loài cá này có thể đạt chiều dài lên đến 3 mét và nặng 200 kg. Được biết đến với tên gọi "người khổng lồ của Amazon" và "cá tuyết Brazil", cá pirarucu có vảy cứng cáp.

Theo các chuyên gia, đây là loài cá ăn thịt, chuyên ăn các loài cá khác và từng là loài bị đe dọa do đánh bắt quá mức; tuy nhiên, ngày nay chúng đang phục hồi nhờ quản lý bền vững trong cộng đồng địa phương.