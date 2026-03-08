Cận cảnh bên trong 1 khu biệt thự dưỡng lão cao cấp: Bỗng dưng thấy nghỉ hưu cũng không đáng sợ

Nằm gần Vườn Di tích Lịch sử Quảng Phú Lâm thuộc quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc, khu phức hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp Taikang Community Shen Garden đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ mô hình dưỡng lão khác biệt. Không còn là những căn phòng trống trải hay không khí ảm đạm thường thấy, nơi đây được thiết kế như một khách sạn hạng sang, mang đậm hơi thở văn hóa Thượng Hải thế kỷ trước.





Điểm nhấn đầu tiên của dự án chính là phong cách kiến trúc "tường trắng, ngói xám" đặc trưng của vùng Nam Dương Tử, gợi lên sự yên bình và thanh lịch. Đội ngũ thiết kế từ Interscape Design Associates đã khéo léo sử dụng tông màu gỗ tự nhiên ấm áp làm chủ đạo, kết hợp với các khung cửa kính màu và gạch xám cổ điển. Cách bài trí này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp những người cao tuổi tìm lại những ký ức vàng son của Thượng Hải xưa ngay trong không gian sống hiện đại.





Mọi chi tiết nội thất tại đây đều được tính toán tỉ mỉ để phục vụ thói quen sinh hoạt của người già. Các góc bàn ghế đều được bo tròn để đảm bảo an toàn, ghế sofa có độ sâu và tay vịn hỗ trợ việc đứng lên dễ dàng. Đặc biệt, hệ thống nút gọi khẩn cấp được lắp đặt khắp nơi, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho cư dân.

Thay vì tách biệt người già với xã hội, Taikang Community tích hợp đầy đủ các chức năng từ giải trí, thể dục, giáo dục đến ẩm thực cao cấp. Những sảnh hoa mở, quầy hàng nhỏ và cửa sổ mua sắm được lồng ghép khéo léo, tạo cảm giác như đang dạo bước trên những con phố sầm uất. Không gian trong nhà cũng được kết nối tối đa với thiên nhiên qua trần nhà trong suốt, giúp cư dân cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bốn mùa qua ánh nắng và cảnh quan ngoài trời.

Chi phí đắt đỏ tương xứng với dịch vụ đặc quyền

Đi kèm với sự sang trọng là mức chi phí không hề nhỏ. Theo dữ liệu từ Zhihu, đối với những người cao tuổi vẫn còn khả năng tự chăm sóc, mức phí sử dụng nhà ở và sinh hoạt dao động từ hơn 10.000 đến hơn 30.000 NDT mỗi người mỗi tháng (khoảng 36 - 110 triệu đồng). Ngoài ra, chi phí ăn uống tại ba nhà hàng chuyên biệt sẽ được tính riêng tùy theo nhu cầu.

Đối với nhóm khách hàng không còn khả năng tự chăm sóc và cần ở tại khu y tế điều dưỡng, quy định về tài chính khắt khe hơn. Người vào ở phải đặt cọc một lần số tiền 200.000 NDT (khoảng 728 triệu đồng). Sau đó, tổng chi phí hàng tháng bao gồm tiền phòng, tiền ăn (khoảng 6,6 triệu đồng) và phí chăm sóc chuyên dụng dao động từ 20,6 triệu đến hơn 50 triệu đồng tùy cấp độ.

Tiện nghi như khách sạn 5 sao bên trong

Tính tổng cộng, một cư dân tại đây có thể phải chi trả từ 36 triệu đến gần 184 triệu đồng mỗi tháng cho các dịch vụ chăm sóc cao cấp. Dù mức giá này là một con số khổng lồ, nhưng đổi lại, người cao tuổi được tận hưởng một "tuổi già thanh lịch", nơi thế giới tinh thần và sức khỏe thể chất đều được trân trọng và đầu tư bài bản.