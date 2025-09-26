Đưa người phụ nữ say về rồi cưỡng bức, thủ phạm sợ mất mật khi phát hiện quên 1 thứ ở nhà nạn nhân

Mới đây, tòa án Singapore đã xét xử vụ việc một người đàn ông 42 tuổi ở nước này vì hành vi lợi dụng tình hình để cưỡng bức một phụ nữ say rượu tại nhà riêng của nạn nhân. Câu chuyện cũng là lời cảnh báo cho các cô gái khác rút kinh nghiệm để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc đã xảy ra vào ngày 30 tháng 1 năm 2021 tại căn hộ chung cư của nạn nhân. Theo Shin Min Daily News, nạn nhân là một người Úc và là một bà mẹ đơn thân.

Cụ thể, tối hôm đó nạn nhân đang ở cùng 6 người bạn tại Dempsey Hill để tổ chức sinh nhật. Họ đến một quán bar ở Holland Village và người phụ nữ đã uống ít nhất 3 ly margarita và 2 ly tequila. Cả nhóm rời khỏi quán bar khi quán đóng cửa và muốn về nhà một trong hai người để tiếp tục tiệc tùng. Nạn nhân và một người bạn không gọi được xe.

Khi đó, Dhanabalan Fok Jin Jin và một người bạn, Lee Kit, 36 tuổi, đã tiếp cận 2 người phụ nữ và đề nghị chở họ về nhà. Ban đầu, nạn nhân từ chối nhưng sau đó chấp nhận vì nghĩ rằng mình sẽ không thể về nhà nếu từ chối, Shin Min đưa tin. Hai người phụ nữ nôn mửa và ngủ thiếp đi ở ghế sau xe.

Sau khi đưa người phụ nữ và bạn cô lên nhà, Fok đã xâm hại cô khoảng thời gian từ 23 giờ 50 phút tối đến 0 giờ 10 phút sáng hôm sau. Người bạn của nạn nhân không bị xâm hại. Fok và Lee lái xe rời đi sau khi rời khỏi căn hộ.

Tuy nhiên sau đó, Fok nhận ra điện thoại di động của mình vẫn còn ở nhà người phụ nữ. Hắn vô cùng sợ hãi và đã quay trở lại căn hộ, cố gắng thuyết phục nạn nhân trả lại điện thoại nhưng người phụ nữ đã gọi cảnh sát.

Trong phiên tòa mới mở tại Singapore hôm 22/9 vừa qua, đoạn video do camera an ninh ghi lại cảnh Fok và Lee theo dõi nạn nhân và bạn của cô trong 45 phút, từ khoảng 22 giờ 45 phút đến 23 giờ 30 tối hôm 30/1 cũng đã được trình chiếu. Đoạn ghi âm của camera trên xe ô tô ghi lại cảnh anh ta nói anh ta lo lắng bị bắt quả tang cũng được sử dụng.

Mặc dù bị cáo biện hộ rằng việc quan hệ xảy ra sau khi có sự đồng ý của người phụ nữ, nhưng tuyên bố này đã bị tòa bác bỏ. Fok đã bị kết tội cưỡng bức người phụ nữ và bản án sẽ được tuyên vào một ngày khác.

Trong khi đó, vào tháng 3 năm 2024, Lee - người bạn đi cùng Fok đã bị kết án 20 tháng tù giam vì tội quấy rối tình dục người phụ nữ này.