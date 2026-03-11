Tin vui: Tổ chức nắm giữ 1,8 tỷ thùng dầu đồng ý xả kho, giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu để hạ nhiệt thị trường

Theo hãng tin CNBC, mặc dù chưa ấn định mốc thời gian cụ thể cho việc đưa toàn bộ lượng dầu này vào lưu thông, IEA khẳng định quá trình giải phóng sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng quốc gia trong số 32 nước thành viên.

Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, nhấn mạnh, trước những thách thức chưa từng có của thị trường, các thành viên đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ thông qua hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng thấy.

Ông Birol cũng khẳng định, an ninh năng lượng luôn là nhiệm vụ trọng tâm và do thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, mọi phản ứng trước sự gián đoạn lớn cũng cần phải có sự phối hợp mang tính quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng vẫn đưa ra những cảnh báo thận trọng. Họ cho rằng ngay cả khi IEA nỗ lực xả kho ở mức tối đa, con số này vẫn khó có thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt tại eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày.

Tuyến đường thủy này là hành lang hàng hải huyết mạch nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, chiếm tới 20% lượng dầu khí giao dịch toàn cầu.

20% lượng dầu giao dịch toàn cầu đi qua eo biển Hormuz.

Thực tế cho thấy giá dầu đã biến động dữ dội kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2. Giá dầu thô Brent từng có thời điểm vọt lên sát ngưỡng 120 USD mỗi thùng vào đầu tuần, trước khi điều chỉnh về mức dưới 90 USD.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thông báo nước này sẽ bắt đầu xả kho dự trữ quốc gia ngay từ ngày 16 tới đây mà không đợi quyết định phối hợp chính thức từ IEA.

Quyết định đi đầu này nhằm giảm bớt sự mất cân bằng cung cầu, đặc biệt khi Nhật Bản có mức độ phụ thuộc rất cao vào nguồn cung từ Trung Đông.

Hiện nay, các quốc gia thành viên IEA đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ chiến lược của chính phủ cùng 600 triệu thùng dự trữ thương mại.

Để so sánh, đợt can thiệp lớn nhất trước đó của cơ quan này vào năm 2022 sau xung đột Nga - Ukraine cũng chỉ dừng lại ở mức 182 triệu thùng.