Một quốc gia cho sinh viên nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Bangladesh đã ra lệnh đóng cửa các cơ sở giáo dục trên toàn quốc như một phần của các biện pháp khẩn cấp nhằm tiết kiệm nhiên liệu và điện trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng tồi tệ, liên quan đến căng thẳng gia tăng giữa Mỹ, Israel và Iran.

Quyết định này áp dụng cho cả các trường đại học công lập và tư thục, các trường học chương trình tiếng Anh và các trung tâm luyện thi, vốn đã được chỉ đạo tạm dừng các hoạt động học thuật bắt đầu từ thứ Hai (9/3). Các nhà chức trách cho biết động thái này nhằm cắt giảm tiêu thụ điện và giảm sử dụng nhiên liệu liên quan đến giao thông khi thị trường dầu mỏ toàn cầu vẫn biến động.

Ảnh minh hoạ

Theo lệnh của Bộ Giáo dục, các trường đại học đã được hướng dẫn bắt đầu kỳ nghỉ lễ Eid-ul-Fitr sớm hơn dự kiến, chính thức đóng cửa các cơ sở trên khắp đất nước. Chỉ thị này được đưa ra sau các hướng dẫn từ Ban Thư ký Nội các như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm kiềm chế nhu cầu năng lượng trong nhiều lĩnh vực.

Các quan chức cho biết việc tạm đóng cửa sẽ giúp giảm mức sử dụng điện tại các lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá và các tòa nhà hành chính, đồng thời giảm tiêu thụ nhiên liệu liên quan đến việc đi lại của sinh viên, giáo viên và nhân viên. "Quyết định này được đưa ra để giảm tiêu thụ điện và nhiên liệu dựa trên tình hình toàn cầu hiện nay", Bộ Giáo dục cho biết trong chỉ thị gửi tới các cơ quan quản lý đại học.

Các trường học chương trình tiếng Anh và các trung tâm luyện thi trên khắp Bangladesh cũng đã được lệnh đóng cửa bắt đầu từ thứ Hai. Nhà chức trách tin rằng việc đình chỉ các hoạt động học thuật trong giai đoạn này sẽ cắt giảm đáng kể nhu cầu năng lượng hàng ngày, đặc biệt là ở các khu vực thành thị, nơi các cơ sở giáo dục chiếm tỷ trọng lớn trong mức sử dụng điện ban ngày.

Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh Bangladesh đối mặt với áp lực ngày càng tăng lên chuỗi cung ứng năng lượng do sự gián đoạn trên thị trường nhiên liệu toàn cầu liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông. Các quan chức nhấn mạnh việc tiết kiệm điện và nhiên liệu là rất quan trọng để duy trì sản xuất điện ổn định và đảm bảo các dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động.

Bên cạnh việc đóng cửa, Chính phủ cũng đã ban hành các hướng dẫn khuyến khích các tổ chức và văn phòng sử dụng điện hiệu quả hơn, bao gồm việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và giảm thiểu chiếu sáng cũng như tiêu thụ điện không cần thiết.

Các nhà phân tích năng lượng cho rằng những bước đi nhằm giảm nhu cầu này có thể mang lại sự cứu vãn ngắn hạn cho ngành điện trong khi các cơ quan chức năng nỗ lực ổn định việc nhập khẩu nhiên liệu và quản lý phân phối. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng việc gián đoạn lịch học kéo dài có thể tạo ra những thách thức cho sinh viên nếu cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục diễn ra.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa cho biết thời gian đóng cửa sẽ kéo dài bao lâu, mặc dù các cơ sở giáo dục dự kiến sẽ quay trở lại lịch học bình thường sau kỳ nghỉ lễ Eid nếu tình hình năng lượng được cải thiện.

Nguồn: Middle East Monitor