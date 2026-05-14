Kéo lưới giữa biển khơi, ngư dân sợ hãi khi bắt được thứ đen sì nặng tới 200kg

Một sinh vật biển khổng lồ nặng khoảng 200kg bất ngờ xuất hiện trong lưới đánh cá ngoài khơi Gia Nghĩa, Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều ngư dân sửng sốt. Sau khi tiếp cận kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là rùa da, loài rùa biển lớn nhất thế giới và đang nằm trong danh sách cực kỳ nguy cấp cần được bảo tồn.

Theo Đội tuần tra bờ biển số 4, sự việc xảy ra hôm 11/5 tại vùng biển ngoài khơi Đông Thạch, Gia Nghĩa. Trong lúc đánh bắt, một ngư dân phát hiện sinh vật khổng lồ mắc vào lưới. Do kích thước quá lớn và nghi là động vật quý hiếm, người này nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng để hỗ trợ.

Qua phối hợp kiểm tra cùng cơ quan bảo tồn biển và đội ngũ thú y chuyên trách, giới chuyên môn xác nhận đây là một cá thể rùa da (Leatherback sea turtle) quý hiếm. Con vật nặng khoảng 200kg, sở hữu lớp mai mềm đặc trưng giống da thuộc nhưng có độ bền cao, tạo nên vẻ ngoài đồ sộ như một "thiết giáp hạm" giữa đại dương.

Theo các chuyên gia rùa da thường sinh sống ở các vùng biển sâu xa bờ và hiếm khi xuất hiện tại khu vực ven biển phía tây Đài Loan. Vì vậy, việc cá thể này xuất hiện gần Ngoại Tán Đỉnh Châu đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương và giới nghiên cứu.

Ngay sau đó, lực lượng tuần duyên đã phối hợp với Cơ quan Bảo tồn biển, đội thú y của Bảo tàng Sinh vật biển và cơ quan nông nghiệp địa phương để kiểm tra sức khỏe cho cá thể rùa quý hiếm. Kết quả cho thấy con vật chỉ bị trầy xước nhẹ và đủ điều kiện để thả trở lại tự nhiên.

Dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương, cá thể rùa da khổng lồ sau đó đã được đưa trở lại biển an toàn.

Đây được xem là ca cứu hộ và thả về tự nhiên đầu tiên đối với loài rùa da cực kỳ nguy cấp kể từ khi Cơ quan Bảo tồn biển được thành lập vào năm 2018, theo đại diện Đội tuần tra bờ biển số 4. Sự việc không chỉ gây chú ý bởi kích thước khổng lồ của cá thể rùa mà còn được xem là tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo tồn sinh vật biển quý hiếm.

Cơ quan chức năng đồng thời kêu gọi ngư dân chủ động thông báo cho lực lượng cứu hộ khi phát hiện động vật biển quý hiếm bị mắc lưới, mắc cạn hoặc gặp thương tích trong quá trình đánh bắt, nhằm kịp thời bảo vệ các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và gìn giữ hệ sinh thái đại dương.