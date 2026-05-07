Ngư dân phát hiện xác cá voi nhà táng dài 15 mét trôi dạt vào bờ biển

Xác của con cá voi nhà táng dài 15 mét được phát hiện trên phần đá của một bãi biển ở Catanduanes, Philippines, vào ngày 30/4.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy xác con vật khổng lồ, kích thước bằng một chiếc thuyền đánh cá, nằm bất động dọc theo bờ biển khi các quan chức kiểm tra xung quanh.

Người dân địa phương đã tìm thấy con cá và gọi cho chính quyền để được hỗ trợ xử lý đúng cách.

Xác con cá voi được người dân phát hiện.

Một phát ngôn viên của Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sinh tỉnh cho biết: "Chúng tôi sẽ tuân theo quy trình tiêu chuẩn trong việc xử lý xác và phối hợp chôn cất an toàn".

Cơ quan chính phủ cho biết thêm rằng một cuộc khám nghiệm tử thi cũng sẽ được tiến hành trước khi chôn cất xác để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Cá nhà táng là loài động vật săn mồi có răng lớn nhất trên thế giới, được biết đến với cái đầu lớn và khả năng lặn sâu. Nó sống ở các đại dương trên toàn thế giới, từ vùng nhiệt đới đến vùng cực, thường ở xa bờ.