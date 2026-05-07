Số ca nhiễm virus hiếm từ ổ dịch du thuyền tiếp tục tăng: Bệnh nhân đã xuống tàu từ trước

Một trường hợp nhiễm virus Hanta mới vừa được xác nhận tại Thụy Sĩ có liên quan đến ổ dịch trên con tàu du lịch MV Hondius của hãng Oceanwide Expeditions, vốn đang trên hành trình từ Argentina đến Cape Verde và chở theo gần 150 người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với đơn vị vận hành tàu để giám sát chặt chẽ sức khỏe của hành khách và phi hành đoàn.

Theo thông tin cập nhật vào thứ Tư, ngày 6 tháng 5, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ đã xác nhận một người đàn ông tại nước này dương tính với virus Hanta sau khi phản hồi cảnh báo y tế từ tàu du lịch MV Hondius.

Người đàn ông này đã đến bệnh viện tại Zurich để kiểm tra sau khi nhận được email từ công ty vận hành tàu thông báo về tình hình dịch bệnh. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

WHO lưu ý rằng chủng virus liên quan đến con tàu này là virus Hanta Andes, một loại virus có nguồn gốc từ Nam Mỹ và có khả năng lây truyền từ người sang người. Tính đến ngày 6 tháng 5, có 8 trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến con tàu, trong đó 3 ca đã được xác nhận bằng xét nghiệm phòng thí nghiệm.

Nhân viên y tế sơ tán hành khách khỏi tàu du lịch MV Hondius. Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận qua mạng xã hội X rằng có thêm ba người nghi nhiễm khác đã được sơ tán khỏi tàu và đang trên đường đến Thụy Sĩ để chăm sóc y tế. Ông khẳng định WHO đang nỗ lực hỗ trợ các quốc gia trong việc theo dõi y tế và sơ tán khi cần thiết, đồng thời đánh giá rủi ro sức khỏe cộng đồng ở giai đoạn này vẫn ở mức thấp.

Về phía chính quyền Tây Ban Nha, chính phủ trung ương tại Madrid cho biết quần đảo Canary có thể tiếp nhận con tàu hiện đang lênh đênh trên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, chính quyền vùng của quần đảo này đã phản đối quyết định trên. Lãnh đạo vùng Canary, ông Fernando Clavijo, cho rằng quyết định tiếp nhận tàu không dựa trên các tiêu chí kỹ thuật đầy đủ và chưa có đủ thông tin để trấn an dư luận về sự an toàn. Ông dự định sẽ yêu cầu một cuộc họp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez để giải quyết vấn đề này.

Cho đến nay, ít nhất ba hành khách trên tàu đã tử vong, được cho là một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Ngoài ra, một bệnh nhân khác vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt ở Nam Phi. Virus Hanta là một loại virus hiếm gặp, gây ra các triệu chứng giống cúm và thường liên quan đến chất thải của loài gặm nhấm.

Nguồn: People