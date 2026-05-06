Hành khách tiết lộ trải nghiệm bên trong du thuyền chở 147 người đang mắc kẹt trên biển do virus Hanta: Phải giãn cách như thời COVID-19 và mòn mỏi chờ đợi

Các đoạn phim do truyền thông thu thập được cho thấy khung cảnh vắng lặng trên con tàu du lịch đang là tâm điểm của đợt bùng phát virus Hanta hiếm gặp. Các khu vực chung trên tàu hoàn toàn trống trải, trong khi đội ngũ y tế mặc đồ bảo hộ liên tục làm việc. Hiện tại, gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

3 hành khách đã tử vong và ít nhất 4 người khác đang bị ốm trong đợt bùng phát mà các quan chức y tế cho biết là virus Hanta- loại virus thường lây lan qua việc hít phải chất thải của loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các hành khách đang cách ly trong cabin của họ.

Công ty vận hành con tàu (đang neo đậu ở Đại Tây Dương ngoài khơi Cape Verde) cho biết, họ dự định di chuyển đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha sau khi ba người được sơ tán y tế và đưa lên các máy bay được trang bị chuyên dụng để đến Hà Lan.

Tàu MV Hondius, một con tàu của Hà Lan thực hiện chuyến du ngoạn vùng cực kéo dài nhiều tuần, đã khởi hành từ Argentina vào ngày 1 tháng 4 để đến Nam Cực và một số hòn đảo biệt lập ở Nam Đại Tây Dương.

Hành khách Qasem Elhato (31 tuổi) cho biết qua WhatsApp: "Những ngày qua của chúng tôi gần như bình thường, chỉ là chờ đợi chính quyền tìm ra giải pháp. Nhưng tinh thần trên tàu vẫn rất cao và chúng tôi giữ cho mình bận rộn bằng cách đọc sách, xem phim, uống đồ nóng và những việc đại loại như vậy".

Helene Goessaert, một hành khách khác, nói với đài truyền hình VRT của Bỉ rằng, tất cả mọi người trên tàu đều đang "cùng chung một con thuyền, theo đúng nghĩa đen".

"Bạn không tham gia một chuyến đi với ý nghĩ rằng một trong những người bạn đồng hành của mình sẽ không qua khỏi", cô nói.

"Chúng tôi nhận được thông tin theo định kỳ. Thông tin đó chính xác. Còn lại thì đó là một trò chơi chờ đợi", cô nói thêm. "Hôm nay chúng tôi đã nhận được trái cây tươi và rau tươi. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi".

Chính quyền tại Cape Verde cho biết họ đã cử các đội ngũ bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật, y tá và chuyên gia phòng thí nghiệm đến tàu Hondius. Đội ngũ y tế xuất hiện trong đoạn phim của Elhato với quần áo bảo hộ trắng, đi ủng và đeo khẩu trang khi họ lên một con tàu nhỏ hơn để tiếp cận tàu chính.

Các quan chức tại Praia, thủ đô của Cape Verde, một thành phố với chưa đầy 200.000 dân, cho biết họ đã tăng cường các giao thức an toàn, đặc biệt là gần cảng, như một biện pháp phòng ngừa đối với căn bệnh do loài gặm nhấm truyền sang - vốn thường không lây từ người sang người, mặc dù các cơ quan y tế cho biết điều đó có thể xảy ra.

Elhato cho biết hành khách đang đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội - những thói quen đã trở thành đặc trưng trong những ngày đầu của đại dịch COVID-19. Nhà điều hành tàu Oceanwide Expeditions cho biết họ đã thực hiện kế hoạch ứng phó cấp độ cao nhất, với các biện pháp cách ly, giao thức vệ sinh và giám sát y tế.

Các bệnh nhân tử vong đã được đưa lên bờ

Oceanwide Expeditions cho biết vào tối thứ Ba rằng hai chiếc máy bay chuyên dụng đang bay đến Cape Verde để sơ tán hai người cần chăm sóc y tế khẩn cấp và một người khác đang đi cùng một người đàn ông Đức đã tử vong trên tàu vào thứ Bảy (2/5). Họ sẽ được đưa đến Hà Lan, mặc dù thời điểm chính xác việc đó diễn ra vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức.

WHO ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp nhiễm bệnh trong bản cập nhật mới nhất.

Trong đó, ba người đã tử vong, một hành khách nguy kịch trước đó đã được đưa ra khỏi tàu, và ba người trên tàu báo cáo các triệu chứng nhẹ.

Hai trong số các trường hợp - một người phụ nữ đã tử vong và người đàn ông được sơ tán - đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta.

Một người đàn ông Hà Lan là trường hợp tử vong đầu tiên vào ngày 11 tháng 4. Thi thể của ông đã được đưa ra khỏi tàu gần hai tuần sau đó, trên lãnh thổ Saint Helena của Anh, cách bờ biển châu Phi khoảng 1.900 km, theo Bộ Y tế Nam Phi.

Vợ của ông đã di chuyển bằng máy bay từ Saint Helena đến Nam Phi; bà đã gục ngã tại một sân bay ở Johannesburg và tử vong tại bệnh viện vào ngày 26 tháng 4, theo WHO và Bộ Y tế Nam Phi.

Con tàu tiếp tục đi đến đảo Ascension, một tiền đồn biệt lập ở Đại Tây Dương cách đó khoảng 1.300 km về phía bắc, nơi một người đàn ông Anh bị ốm đã được đưa khỏi tàu và sơ tán trước tiên đến đảo Ascension và sau đó bằng máy bay đến Nam Phi. Ông đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nam Phi, theo WHO.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, giám đốc phụ trách chuẩn bị dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đang điều tra khả năng lây truyền từ người sang người trên tàu và các quan chức nghi ngờ người bị nhiễm đầu tiên có khả năng đã nhiễm virus trước khi lên tàu. Bà cho biết các quan chức đã được thông báo rằng không có chuột trên tàu.

Các quan chức tại Argentina - nơi virus Hanta đã dẫn đến 28 ca tử vong trên toàn quốc vào năm ngoái - cho biết họ xác nhận không có hành khách nào có triệu chứng khi tàu Hondius khởi hành. Các triệu chứng có thể xuất hiện đến 8 tuần sau khi tiếp xúc, các quan chức cho biết.

Tại Nam Phi, chính quyền cho biết họ đã bắt đầu truy vết tiếp xúc - một biện pháp khác được sử dụng rộng rãi trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, các quan chức đã nhấn mạnh rằng khả năng xảy ra một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn là thấp.

Vào ngày 5/5, Tây Ban Nha đã cho phép du thuyền hạng sang đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Cape Verde được phép di chuyển đến quần đảo Canary thuộc quyền quản lý của nước này.

Nguồn: 9News