Du thuyền chở 147 người mắc kẹt trên biển vì bùng phát virus hiếm gặp, 3 người đã tử vong: WHO điều tra khẩn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm Chủ nhật (3/5) đã báo cáo về một nghi vấn bùng phát nhiễm virus Hanta trên một tàu du lịch ở Đại Tây Dương.

"Cho đến nay, một trường hợp nhiễm virus Hanta đã được xác nhận trong phòng thí nghiệm và có thêm năm trường hợp nghi ngờ khác," cơ quan y tế toàn cầu cho biết trong một bài đăng trên X. "Trong số sáu cá nhân bị ảnh hưởng, ba người đã tử vong và một người hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi."

Tổ chức này cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng sức khỏe trên con tàu.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận với hãng tin Reuters rằng hai hành khách người Hà Lan đã tử vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Chúng ta biết gì về nhiễm virus Hanta?

Virus Hanta được tìm thấy trên khắp thế giới. Nó thường lây lan qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh như chuột cống và chuột nhắt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, loại virus này có thể gây ra nhiễm trùng phổi nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong được gọi là hội chứng phổi do virus Hanta. Mặc dù hiếm gặp, WHO cho biết các ca nhiễm virus Hanta có thể lây lan giữa người với người.

Hiện chưa có phương pháp điều trị hoặc chữa trị cụ thể cho các ca nhiễm virus Hanta, nhưng sự chăm sóc y tế kịp thời có thể làm tăng cơ hội sống sót.

Bộ Y tế Nam Phi cho biết đợt bùng phát xảy ra trên tàu du lịch MV Hondius. Họ cho biết có khoảng gần 150 khách du lịch trên tàu. Con tàu đã rời Argentina khoảng ba tuần trước cho một chuyến du ngoạn bao gồm các điểm dừng chân tại Nam Cực, Quần đảo Falkland và các điểm dừng khác trên đường đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ở phía bên kia Đại Tây Dương.

Tàu sắp được cập bến Tây Ban Nha

Các nhà chức trách Nam Phi cho biết họ đang tiến hành truy vết tiếp xúc tại khu vực Johannesburg để xác định xem có người nào khác tiếp xúc với các hành khách bị nhiễm bệnh ở Nam Phi hay không.

Vào ngày 5/5, Tây Ban Nha đã cho phép du thuyền hạng sang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh virus Hanta gây chết người và đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Cape Verde được phép di chuyển đến quần đảo Canary thuộc quyền quản lý của nước này.

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã giải thích rằng Cape Verde ở Tây Phi không thể tiếp nhận 147 thành viên thủy thủ đoàn và hành khách của tàu MV Hondius. Thông báo cho biết: “Quần đảo Canary là địa điểm gần nhất có đủ điều kiện cần thiết. Tây Ban Nha có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải hỗ trợ những người này, trong đó có cả một số công dân Tây Ban Nha.”

Bộ này cho biết sẽ tiếp nhận chuyến bay y tế chở bác sĩ trên tàu, một công dân Hà Lan, người đang trong tình trạng nguy kịch, sau khi nhận được yêu cầu chính thức từ chính phủ Hà Lan.

Nguồn: DW, Al Jazeera