Vệ tinh Mỹ phát hiện tình trạng đáng báo động ở mặt đất, gióng hồi chuông cảnh báo toàn thế giới

Hình ảnh từ hệ thống radar của NASA cho thấy Mexico City sụt lún 1,27 cm mỗi tháng, trở thành một trong những thủ đô bị lún nhanh nhất hành tinh.

Mexico City cũng là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Thủ đô của Mexico nằm trên một tầng nước ngầm cổ, cung cấp khoảng 60% nước uống cho 22 triệu cư dân thành phố.

Trong những năm qua, tầng nước ngầm này đã bị khai thác quá mức, gây ra hiện tượng sụt lún đất phía trên. Việc khai thác ồ ạt cũng đẩy Mexico City vào nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Tình trạng sụt lún của thành phố càng nghiêm trọng hơn khi đô thị hóa phát triển không ngừng. Cơ sở hạ tầng mới liên tục được xây dựng, gây áp lực lên nền đất sét.

Hiện tượng sụt lún đất ở Mexico City lần đầu tiên được ghi nhận vào thập niên 1920. Những năm qua, người dân phải chịu nhiều ảnh hưởng như đường sá nứt gãy, các tòa nhà nghiêng ngả và hệ thống đường sắt bị hư hại.

Hình ảnh mới từ vệ tinh NISAR, một dự án hợp tác giữa NASA và Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ, đã cho thấy chi tiết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

NISAR có thể lập bản đồ, theo dõi những chuyển động nhỏ nhất của đất sụt lún. Theo NASA, đây là một trong những hệ thống radar mạnh nhất từng được phóng vào không gian.

Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026, trong mùa khô ở Mexico City, NISAR đã lập bản đồ chuyển động của mặt đất bên dưới thành phố. Kết quả cho thấy một số khu vực của thành phố đang sụt lún với tốc độ khoảng 2,03 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Sân bay Quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố. Một địa danh nổi tiếng của thành phố là Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 38 mét xây năm 1910 đã cần thêm 14 bậc thang ở chân đế do mặt đất bên dưới bị sụt lún.

Quản lý dự án David Bekaert tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Flemish cho biết Mexico City chỉ là một trong những điểm nóng. Những hình ảnh từ vệ tinh chỉ là bước khởi đầu với NISAR. “Chúng ra sẽ còn phát hiện ra rất nhiều địa điểm khác trên thế giới”, ông nói.

Vệ tinh của NASA cũng có thể theo dõi các quá trình tự nhiên khác như tình trạng sạt lở của sông băng, sự phát triển của cây trồng cũng như các thảm họa tự nhiên như núi lửa phun trào.