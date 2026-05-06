Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc bê ‘cỗ máy’ khổng lồ ra giữa biển cao hơn 270 mét, diện tích quét tương đương 7 sân bóng đá, để khai thác tài nguyên vô hạn

Trung Quốc vừa thực hiện một bước tiến lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo biển sâu khi lắp đặt thành công tuabin gió nổi lớn nhất thế giới mang tên “Three Gorges Pilot”.

Tuabin có công suất 16 megawatt (MW), được đặt tại khu vực cách bờ biển Dương Giang, tỉnh Quảng Đông hơn 70 km. Khác với các tuabin ngoài khơi truyền thống vốn được cố định vào đáy biển, hệ thống này sử dụng cấu trúc nổi bán chìm, cho phép khai thác gió ở những vùng nước sâu – nơi có nguồn năng lượng dồi dào và mạnh mẽ hơn.

Tuabin có chiều cao hơn 270 mét, cánh quạt có đường kính 252 mét với diện tích quét gió tương đương 7 sân bóng đá, giúp tối ưu hóa khả năng thu giữ năng lượng trong mỗi vòng quay.

Để đỡ được tuabin khổng lồ này, các kỹ sư đã chế tạo một bệ nổi bán chìm dài 80,8 mét và rộng 91 mét. Với trọng lượng lên tới 24.100 tấn, bệ đỡ này đảm bảo sự ổn định tuyệt đối trong điều kiện biển khơi khắc nghiệt.

Thay vì đóng cọc cố định, bệ đỡ này được giữ neo giữ bởi hệ thống 9 mỏ neo hút, kết hợp với dây cáp sợi polyester cường độ cao và xích neo. Theo kỹ sư Pan Hongguan từ Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc (CTG), hệ thống này hoạt động như một chiếc lò xo giúp hấp thụ lực tác động từ sóng và gió, giảm áp lực lên cấu trúc và kéo dài tuổi thọ vận hành.

Các công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được áp dụng cho hệ thống bao gồm giám sát động thời gian thực và cáp ngầm động lực học 66 kV.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, “Three Gorges Pilot” sẽ tạo ra khoảng 44,65 triệu kWh điện mỗi năm, đủ cung cấp cho 24.000 hộ gia đình. Dự án này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi mà còn mở ra triển vọng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng cách mở rộng các trang trại điện gió ra xa bờ.