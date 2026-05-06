Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản hơn 54.000 tỷ đồng nhờ kinh doanh gạo

Phất lên nhờ thương mại điện tử

Vương Binh sinh năm 1976 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, trong một gia đình có truyền thống chế biến gạo và ngũ cốc. Sau khi tốt nghiệp Trường Công nghiệp Hóa chất Thẩm Dương, anh cùng vợ là Triệu Văn Quân cùng bước chân vào lĩnh vực thực phẩm và thành lập Công ty TNHH Thẩm Dương Tín Xương vào năm 2005.

Giai đoạn đầu, việc kinh doanh của họ không khác biệt so với các hộ buôn gạo truyền thống: nhập hàng, vận chuyển bằng xe tải và bán trực tiếp tại chợ. Tuy nhiên, do thị trường bị chi phối bởi các doanh nghiệp lớn, công ty của cả hai gặp nhiều khó khăn, doanh thu không ổn định.

Năm 2010, khi thương mại điện tử tại Trung Quốc bắt đầu bùng nổ, Vương Binh và Triệu Văn Quân nhanh chóng nhận ra cơ hội. Họ quyết định đóng cửa sạp hàng truyền thống để chuyển hướng sang bán hàng trực tuyến – một bước đi được xem là mạo hiểm ở thời điểm đó.

Năm 2011, 2 vợ chồng này thành lập Công ty Cánh đồng lúa tháng 10, đồng thời xây dựng 2 thương hiệu riêng là “Cánh đồng lúa tháng 10” và “Sài Hỏa Đại Viện”. Ngay từ đầu, họ hợp tác với nền tảng JD.com để mở kênh bán gạo trực tuyến. Hiệu quả mang lại gần như tức thì: chỉ trong tuần đầu ra mắt, lượng gạo bán ra đã vượt xa doanh số của cả tháng bán theo phương thức truyền thống trước đó.

Nhận thấy tiềm năng lớn, cả hai tiếp tục mở rộng sang các nền tảng khác như Tmall, Yihaodian và Dangdang. Đồng thời, một đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp được thành lập tại Bắc Kinh nhằm đẩy mạnh thương hiệu. Chỉ trong năm đầu tiên, doanh số bán gạo trên JD.com của công ty đã tăng 300%, đưa doanh nghiệp vươn lên vị trí dẫn đầu trong ngành hàng này.

Từ năm 2018, Cánh đồng lúa tháng 10 liên tục nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường gạo đóng gói tại khu vực Đông Bắc Trung Quốc trong nhiều năm liền.

Chiến lược khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh

Bên cạnh việc tận dụng kênh bán hàng online, yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp của Vương Binh bứt phá nằm ở chiến lược sản phẩm khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào chất lượng gạo, công ty của anh đặc biệt chú trọng đến cách đóng gói và trải nghiệm người dùng.

Theo đó, trong khi thị trường chủ yếu bán gạo theo bao lớn 10kg hoặc 25kg, doanh nghiệp này tiên phong đưa ra các túi gạo nhỏ hơn như 5kg, 2,5kg, thậm chí 1kg, với thiết kế bao bì bắt mắt.

Ban đầu, ý tưởng này vấp phải không ít hoài nghi về khả năng sinh lời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản phẩm đã đáp ứng đúng nhu cầu của các gia đình ít người, người sống một mình hoặc không thường xuyên nấu ăn. Cùng với mức giá hợp lý, phù hợp túi tiền, gạo đóng gói nhỏ của vợ chồng Vương Binh trở thành xu hướng thị trường, được người tiêu dùng săn đón.

Thậm chí, nhiều “ông lớn” trong ngành sau đó cũng buộc phải điều chỉnh sản phẩm theo mô hình kinh doanh của họ.

Trở thành tỷ phú nhờ hạt gạo

Nhờ chiến lược đúng đắn, công ty Cánh đồng lúa tháng 10 của vợ chồng Vương Bình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và trải qua nhiều vòng rót vốn. Cứ thế, doanh nghiệp này từng bước hoàn thiện hệ thống phân phối, đồng thời đầu tư vào dây chuyền sản xuất và chế biến hiện đại. Đến năm 2022, thị phần của công ty đạt 14,2%, với doanh thu khoảng 4,5 tỷ NDT (hơn 17.000 tỷ đồng).

Sau vòng gọi vốn cuối cùng trước IPO vào tháng 2/2023, thương hiệu Cánh đồng lúa tháng 10 của họ đã được định giá hơn 14,5 tỷ NDT. Theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, tài sản của vợ chồng Vương Binh ước tính khoảng 14 tỷ NDT ( gần 54.000 tỷ đồng)

Sau hơn một thập kỷ, từ những người buôn gạo nhỏ lẻ, vợ chồng Vương Binh đã xây dựng thành công một đế chế kinh doanh quy mô lớn nhờ khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng và tận dụng hiệu quả sức mạnh của thương mại điện tử. Không chỉ đạt mức tăng trưởng ấn tượng, doanh nghiệp này còn nhiều năm liên tiếp dẫn đầu doanh số trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, trở thành một trong những thương hiệu gạo tiêu biểu tại Trung Quốc.

(Theo Toutiao, Xueqiu)