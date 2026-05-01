Sau 6 năm nổi tiếng toàn châu Á nhờ video dài 7 giây, “hot boy chăn bò” Đinh Chân có ngã rẽ bất ngờ

5 năm sau khi người chăn gia súc Tây Tạng Trát Tây Đinh Chân (hay Đinh Chân Trân Châu) được ca ngợi là "chàng chăn bò đẹp nhất Trung Quốc" nhờ một đoạn video ngắn 7 giây, giờ đây anh đã trở thành một diễn viên phim tình cảm và mơ ước được trải nghiệm nhiều hơn ở thế giới rộng lớn hơn.

Được biết đến với tên tiếng Quan thoại là Đinh Chân, anh nổi tiếng khắp cả nước chỉ sau một đêm, khi đoạn video dài 7 giây ghi lại nụ cười trong sáng của anh do một nhiếp ảnh gia du lịch quay được lan truyền rộng rãi vào tháng 11 năm 2020.

Chàng trai Tây Tạng điển trai Đinh Chân nổi tiếng cách đây 6 năm sau khi một video lan truyền trên mạng và được chú ý ngay lập tức vì khuôn mặt điển trai và nụ cười quyến rũ, chân chất

Tài khoản mà anh mới đăng ký trên một nền tảng mạng xã hội đã thu hút được hai triệu người theo dõi chỉ trong một ngày.

Nhiều người trầm trồ trước “nụ cười ngây thơ và đôi mắt chất phác” của cậu bé, và mong cậu “giữ được sự trong sáng và đừng trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội”.

Chàng trai 19 tuổi khi ấy nhanh chóng được quê hương mình, huyện Litang thuộc khu tự trị Tây Tạng Garze, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, tuyển dụng làm đại sứ du lịch. Chính phủ hứa sẽ trả cho anh mức lương 3.500 nhân dân tệ (hơn 13 triệu đồng) mỗi tháng cộng với bảo hiểm xã hội.

Cư dân mạng bấy giờ cho rằng đó là một bước đi thông minh, rằng Đinh Chân có thể kiếm sống tốt hơn mà không bị "ảnh hưởng bởi giới giải trí", đồng thời sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để mang lại lợi ích cho gia đình lẫn cộng đồng. Việc Đinh Chân không lao vào showbiz xô bồ và đầy rẫy sự phức tạp so với kinh nghiệm sống ở vùng thảo nguyên của anh được mọi người đánh giá cao.

5 năm sau, chàng trai 24 tuổi Đinh Chân đã xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế và ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim tình cảm lãng mạn Everlasting Love năm 2025. Trong phim, anh ấy đóng vai chính mình, một cậu bé người Tây Tạng ở Garze chuyên mai mối cho các nhân vật chính.

Vào tháng 4 vừa qua, Đinh Chân đã mang bộ phim đầu tiên anh đóng vai chính tham dự Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Trong các video về sự kiện này, “hot boy chăn bò” trang điểm và nói tiếng Trung tốt hơn nhiều so với 5 năm trước.

Poster quảng cáo phim Vương quốc Sumpa, với sự tham gia của diễn viên chính Đinh Chân. Nguồn ảnh: Sina

Bộ phim Vương quốc Sumpa kể câu chuyện về những thanh niên Tây Tạng tìm về cội nguồn của mình. Phim được chính phủ trung ương và chính quyền khu tự trị Tây Tạng hỗ trợ sản xuất.

Việc Đinh Chân - “cậu bé ngây thơ năm ấy” giờ đây lại chuyển hướng sang làm diễn viên đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng.

Một số người ủng hộ bước đột phá trong sự nghiệp của "hot boy chăn bò".

Một người nói: “Đinh Chân đẹp trai hơn hầu hết các diễn viên Trung Quốc. Anh ấy sinh ra để làm diễn viên.”

Đinh Chân đã từng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế và rất được yêu mến. Ảnh: YouTube

Một số người lo ngại rằng ngành công nghiệp giải trí chắc chắn đã "làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của anh ấy".

Họ cũng chỉ trích vẻ ngoài ngày càng trau chuốt của anh ấy, nói rằng anh ấy "trông đẹp hơn khi không trang điểm".

Những người khác lại không đồng ý, cho rằng các bộ phim và chương trình mà Đinh Chân tham gia đóng vai chính vẫn là một phần công việc của anh với tư cách là đại sứ du lịch của quê hương.

Sức ảnh hưởng của một chàng trai vô tình nổi tiếng

Danh tiếng của Tây Trát Đinh Chân đã mang lại sự bùng nổ tức thì cho ngành du lịch của quê hương Lý Đằng, Tứ Xuyên.

Theo báo cáo, huyện này đã đón 1 triệu khách du lịch vào năm 2019 và con số này đã tăng lên hơn 4 triệu vào năm 2024.

Kết quả là nhiều nhà trọ gia đình được thành lập và nhiều nông dân có thể bán sản phẩm của mình trực tuyến. Nhiều trẻ em được đến trường, lớn lên theo một cách khác so với Đinh Chân, người đã bỏ học từ lớp 3 và phải chăn nuôi bò để kiếm sống.

Khi mới nổi tiếng, Đinh Chân từng nói ước mơ lớn nhất của anh là trở thành "hoàng tử đua ngựa". Giờ đây, anh ấy nói rằng anh ấy muốn "trải nghiệm tất cả mọi thứ, dù tốt hay xấu". Anh chia sẻ: "Chỉ cần thử thôi cũng đã là một trải nghiệm tốt rồi."

Đinh Chân phát biểu trong vai trò đại sứ du lịch. Ảnh: Sina

Năm ngoái, Đinh Chân cũng đã thử sức với vai trò diễn viên trong Memories Beyond Horizon, một chương trình tìm kiếm tài năng với sự tham gia của các diễn viên kỳ cựu hướng dẫn những người mới. Anh cho biết điều đó đã giúp anh khám phá ra điều kỳ diệu của việc "trở thành một người khác".

Hình ảnh của Đinh Chân sau 6 năm nhận về những nhận xét trái chiều

Kể từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng, anh đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích về ngoại hình, lối sống trước khi nổi tiếng và cả chính sự nổi tiếng của mình. Có người cho rằng thật "không công bằng" khi Đinh Chân đạt được mọi thứ nhờ nhan sắc, trong khi những người khác phải nỗ lực hết mình mà không có gì đảm bảo thành công. Đinh Chân vẫn luôn giữ thái độ khôn ngoan "mặc kệ" đối với mọi lời nhận xét.

Tháng 11 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày nổi tiếng bất ngờ, Đinh Chân đã đăng một bức thư lên mạng. Trong đó, anh khiêm tốn nói rằng Lý Đằng phát triển là "vì đó là định mệnh của Lý Đằng". Anh cho biết mình không thể trả lời câu hỏi "tại sao bạn lại may mắn đến vậy?", nhưng hy vọng rằng "sự may mắn của tôi có thể mang lại may mắn cho nhiều người hơn."

Nguồn: SCMP