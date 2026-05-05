Cảnh sát liều mình đu trực thăng bắt cá sấu 500kg, kết quả khám nghiệm khiến ai cũng lạnh gáy

Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc lực lượng chức năng tại Nam Phi treo một sĩ quan cảnh sát xuống vùng nước đầy cá sấu để thu hồi xác một con bò sát khổng lồ, bên trong được cho là chứa hài cốt người.

Nhân vật chính trong chiến dịch là Đại úy Johan 'Pottie' Potgieter, người đã được ca ngợi vì “lòng dũng cảm và sự hy sinh phi thường”. Ông được hạ từ trực thăng xuống sông Komati, khu vực được biết đến là nơi sinh sống của nhiều cá sấu, để buộc dây và kéo xác con vật lên.

Theo mô tả, trong khi Potgieter lơ lửng trên không, bên dưới là hàng chục con cá sấu khác đang lảng vảng. Con cá sấu bị bắt giữ có kích thước lên tới khoảng 4,5 mét, nặng khoảng 500 kg và được xác định có dấu hiệu vừa ăn no.

Chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra liên quan đến vụ mất tích của một doanh nhân 59 tuổi. Người này được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng băng qua một cây cầu thấp trong khu vực. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, nạn nhân đã biến mất.

Đại diện cảnh sát tỉnh Mpumalanga cho biết, nước lũ nhiều khả năng đã cuốn người đàn ông xuống sông Komati, nơi ông rơi vào vùng sinh sống của cá sấu. Lực lượng chức năng đã sử dụng máy bay không người lái và trực thăng để tìm kiếm trước khi phát hiện một con cá sấu có biểu hiện bất thường.

Theo lời Đại úy Potgieter, nhóm điều tra nhận thấy con vật này “có bụng căng phồng bất thường” và gần như không di chuyển, ngay cả khi có tiếng ồn từ drone và trực thăng. Đây là dấu hiệu cho thấy nó vừa ăn.

Sau khi xin phép, lực lượng chức năng đã tiêu hủy con cá sấu và tiến hành thu hồi xác. Con vật sau đó được đưa tới Vườn quốc gia Kruger để kiểm tra.

Tại đây, các chuyên gia phát hiện hài cốt người trong hệ tiêu hóa của nó, cùng với 6 đôi giày khác nhau. Tuy nhiên, Potgieter cho biết điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc có nhiều nạn nhân, bởi cá sấu có thể nuốt bất cứ thứ gì.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm ADN để xác định liệu các phần hài cốt có thuộc về người đàn ông mất tích hay không.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) đã ca ngợi hành động của Đại úy Potgieter, nhấn mạnh rằng ông đã “đặt tính mạng mình vào nguy hiểm, vượt xa nhiệm vụ được giao” trong một chiến dịch có thể phải trả giá bằng chính mạng sống.

Nguồn: Ladbible