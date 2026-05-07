Triệu phú giả nghèo để chứng minh năng lực 'tay trắng kiếm triệu USD' và cái kết

Mike Black (28 tuổi, người Anh) là doanh nhân trẻ từng lập công ty Told Media từ năm 16 tuổi, đồng sáng lập nhiều startup trong lĩnh vực bãi đậu xe và tuyển dụng. Anh trở thành triệu phú khi tuổi đời còn rất trẻ.

Vào tháng 7/2020, Mike quyết định khởi động dự án mang tên "Trở lại với 1 triệu USD” bằng cách trở thành người vô gia cư. Anh chỉ mang theo một chiếc áo thun, một chiếc quần đùi, điện thoại, máy quay và khẳng định mình sẽ lại trở thành triệu phú sau 12 tháng.

Thử thách "Trở lại với 1 triệu USD" nhằm truyền cảm hứng và chứng minh rằng ai cũng có thể thành triệu phú từ hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính.

Mike Black thử thách bản thân làm giàu chỉ với chiếc điện thoại.

Đêm đầu tiên, anh suýt phải ngủ ngoài đường nhưng may mắn có người lạ cho mượn chiếc xe dã ngoại (RV) trú chân. Từ đó, anh bắt đầu kiếm tiền bằng cách thu mua và bán lại đồ nội thất cũ thông qua các nền tảng trực tuyến.

"Một trong những mặt hàng dễ bán nhất là bàn ghế. Tôi lấy thông tin từ mục đồ rẻ trên các trang đồ cũ, đăng lại lên Facebook Marketplace và bán lấy lời. Tôi đóng vai trò trung gian, lo liệu mọi khâu vận chuyển giữa người mua và người bán", anh chia sẻ trên kênh Youtube của mình.

Thiên phú kinh doanh của Mike được dịp thể hiện. Anh kiếm được 300 USD (khoảng 8 triệu đồng) đầu tiên nhờ bán đồ nội thất trên mạng. Chỉ trong vòng 5 ngày, công việc kinh doanh đồ cũ giúp anh có đủ tiền mua một chiếc máy tính. Hai tuần sau, Mike thuê được văn phòng.

Đến tháng thứ 3, anh tìm thuê được căn hộ và đảm nhận vị trí quản lý mạng xã hội. Đương nhiên tham vọng của Mike không dừng lại ở việc đi làm thuê, anh còn dự kiến ra mắt thương hiệu cà phê của riêng mình.

Nhờ tài kinh doanh, vị triệu phú dần ổn định cuộc sống.

Anh hào hứng chia sẻ: "Hãy nhìn vào vị trí của tôi lúc này. Dù chưa kiếm được triệu đô, nhưng tôi được ở trong nhà khang trang. Tôi đang thực hiện cuộc gọi với các tập đoàn công nghệ lớn để thuyết phục họ về việc quản lý mạng xã hội. Tôi đang khởi nghiệp với một thương hiệu cà phê và đã có đối tác. Mọi thứ đang đi đúng hướng. Ba tháng trước tôi vẫn còn là kẻ vô gia cư!".

Dự án rẽ hướng sang một bi kịch cá nhân vào ngày thứ 138, khi Mike biết cha mình mắc ung thư. Với lý do ưu tiên dành thời gian cho gia đình và bản thân, anh kết thúc thử thách khi vẫn còn 60 ngày nữa mới đến hạn.

Sau hơn gần 11 tháng, anh kiếm được 64.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng), chưa được 10% mục tiêu đề ra.

"Tôi chính thức quyết định dừng dự án sớm... Tôi đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề cá nhân. Sức khỏe của tôi đã suy giảm đến mức cần phải ưu tiên chăm sóc bản thân trước", Mike Black tâm sự.

Nhiều năm sau thử thách, anh có nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như tình trạng suy nhược cơ thể, đau nhức, viêm nhiễm khớp vai. Hậu quả là trong 5 năm, Mike phải thăm khám với 17 bác sĩ - hơn 50 cuộc hẹn, tiêu tốn 20.000 USD (khoảng 330 triệu đồng) cho chi phí y tế.

Mike cho biết cha anh qua đời vào năm 2023: "Đó là điều tôi đã tiên liệu trước vì bệnh ung thư của ông đã ở giai đoạn muộn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian bên ông kể từ bài đăng cuối trong thử thách. Trong những tháng cuối khi ông yếu đi, tôi thậm chí đã dọn về nhà bố mẹ để chăm sóc ông toàn thời gian. Tôi thực sự biết ơn vì đã có thời gian bên cha".

Mike dành thời gian chăm sóc bố mình bị ung thư.

Vị triệu phú trẻ kết luận rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã dành thời gian cho người thân yêu, chỉ ước mình có thể ở bên họ nhiều hơn nữa mà thôi.

Hiện nay, anh điều hành một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực tuyển dụng cùng thương hiệu cà phê của mình.

Mike không đạt 1 triệu USD trong thử thách, nhưng anh nhận ra giá trị của lòng biết ơn và sự ưu tiên, điều mà có lẽ vị triệu phú bận rộn trước đây đã vô tình quên mất. Sau mọi thăng trầm và những thử thách khắc nghiệt, con người luôn nhận ra rằng sức khỏe và gia đình mới chính là điểm tựa vững chãi và giá trị cốt lõi nhất.