Mổ bụng cá sấu, người dân sốc nặng khi tìm thấy thứ bên trong

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một con cá sấu khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước với thi thể không còn sự sống của một người mẹ mất tích mắc kẹt trong hàm răng của nó.

Đoạn clip ghi lại cho thấy con cá sấu dài 5,8 mét đang vùng vẫy dữ dội trong dòng sông Luan Boya, Indonesia, đục ngầu, trong khi những người chứng kiến lo lắng la hét.

Con thú săn mồi đáng sau đó thò đầu lên khỏi mặt nước cùng với thi thể của một người phụ nữ.

Tiếng súng vang lên khi người dân địa phương cố gắng giải thoát người phụ nữ khỏi sự kìm kẹp của con bò sát nhưng vô ích.

Một người khác trèo lên cây gần đó và cố gắng dùng gậy đánh con thú trong khi những người khác quay lại clip bằng điện thoại.

Trước đó, con cá sấu đã rình rập dưới mặt nước khi Jusmitawati, 36 tuổi, và bạn bè của cô đang đi bắt ốc tại con sông ở tỉnh Aceh vào ngày 15/2.

Khi thấy con vật lao về phía Aceh, những người bạn của cô vội vã quay về làng và báo động. Cuộc tìm kiếm tiếp tục sang ngày hôm sau trước khi con cá sấu bị giết chết cách nơi xảy ra vụ tấn chưa đầy một dặm.

Thi thể của Jusmitawati sau đó đã được tìm thấy trong dạ dày của con quái vật.

Con quái vật khổng lồ dài bị bắt. Nguồn: ViralPress

Rasmanudin Rahamin, chủ tịch hội đồng địa phương, cho biết: "Vâng, tôi đã có mặt tại hiện trường và tạ ơn Chúa, người dân đã bắt được con cá sấu.

Sau khi người dân mổ bụng con cá sấu, họ đã chứng minh được rằng bên trong tìm thấy vải và các bộ phận thi thể của nạn nhân".

Mặc dù được biết đến là nơi có nhiều cá sấu, người dân địa phương cho biết con sông này cũng là địa điểm phổ biến để thu hoạch các loại động vật có vỏ.

Trưởng công an Teluk Dalam, ông Zainur Fauzi cho biết: "Chúng tôi kêu gọi người dân tạm thời tránh các hoạt động xung quanh khu vực sông nguy hiểm cho đến khi chính quyền có biện pháp tiếp theo".