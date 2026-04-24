2 nữ streamer bị ép nhảy vào bể cá có cá sấu để livestream kiếm tương tác

Gần đây, một số cư dân mạng Trung Quốc đã đăng bài trên Weibo cáo buộc một Blogger có tên "Dạ Paris" với hơn 11,13 triệu người theo dõi, trong lúc livestream đã ép buộc 2 nữ streamer dưới quyền bước vào một bể cá có chứa cá sấu. Sự việc khiến các nữ streamer liên tục la hét, lộ rõ vẻ mặt suy sụp, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Tài khoản Weibo của "Dạ Paris" cũng bị nền tảng phong tỏa ngay sau đó.

Theo báo cáo từ Tin tức Hồng Tinh (Trung Quốc), đoạn video lan truyền trên Weibo cho thấy 2 nữ streamer bị buộc phải vào bể cá. Mặc dù con cá sấu trong bể không quá lớn, cả hai vẫn co rụm lại một góc bể không ngừng run rẩy. Trong đó, một nữ streamer sợ đến mức nhắm nghiền mắt hét lên liên tục, trông như sắp suy sụp tinh thần.

Hình ảnh trong buổi livestream gây tranh cãi

Một đoạn video khác cho thấy một nữ streamer bị buộc dây và dìm xuống nước, bên cạnh còn có người ấn đầu cô xuống, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhiều cư dân mạng xem xong đã thốt lên: "Thế này mà không bị nghi ngờ là mưu sát sao?", người khác lại nói: "Phòng livestream của Dạ Paris phần lớn là trẻ vị thành niên, ảnh hưởng cực kỳ xấu, nếu bị bắt chước theo có thể sẽ xảy ra tai nạn".

Báo cáo chỉ ra rằng đoạn video về cá sấu là phân đoạn từ livestream năm 2025, nền tảng livestream trước đó đã đưa ra hình thức xử phạt tương ứng. Hiện nay, khi đoạn video gây xôn xao trên Weibo, nhiều cư dân mạng cho rằng kênh này lan truyền nội dung nguy hiểm nên đã đồng loạt tố cáo. Tài khoản Weibo của Dạ Paris cũng đã bị phong tỏa vĩnh viễn vào ngày 23/4. Đối với sự việc lần này, Công ty Truyền thông Gia Hỏa Quảng Châu - đơn vị chủ quản của "Dạ Paris" - vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào.

Nguồn: ETtoday