Dữ liệu y tế của 500.000 người Anh bị rao bán trên nền tảng Trung Quốc

Cơ sở lưu trữ dữ liệu của UK Biobank với thông tin từ 500.000 người tham gia. (Ảnh: UK Biobank/PA)

Dữ liệu y tế của khoảng 500.000 người Anh đã bị rao bán trên nền tảng thương mại điện tử Alibaba, theo xác nhận từ chính phủ Anh. Thông tin thuộc dự án UK Biobank được phát hiện xuất hiện trong 3 tin rao bán vào tuần trước. Các nội dung này hiện đã bị gỡ bỏ và chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu đã được giao dịch.

Bộ trưởng Công nghệ Anh, ông Ian Murray, cho biết ngày 20/4, UK Biobank đã thông báo với chính phủ về việc dữ liệu bị rao bán bởi một số bên trên nền tảng Alibaba tại Trung Quốc. Ít nhất 1 trong 3 bộ dữ liệu được cho là chứa thông tin của toàn bộ 500.000 người tham gia.

Theo ông Murray, dữ liệu bị rao bán là dữ liệu “đã được ẩn danh”, tức không bao gồm tên, địa chỉ hoặc ngày sinh cụ thể của cá nhân.

Mẫu máu của các tình nguyện viên được thu thập để lưu trữ tại UK Biobank. (Ảnh: Getty)

UK Biobank lưu trữ dữ liệu y tế của 500.000 tình nguyện viên, bao gồm trình tự gene (genome - toàn bộ vật chất di truyền của con người), hình ảnh não, mẫu máu và hồ sơ chẩn đoán. Dữ liệu này được chia sẻ cho các nhà nghiên cứu trên toàn cầu theo quy trình đăng ký.

Chính phủ Anh cho biết đã phối hợp với UK Biobank, phía Trung Quốc và Alibaba để gỡ bỏ các nội dung rao bán. Đồng thời, quyền truy cập của 3 tổ chức nghiên cứu liên quan đã bị thu hồi, và việc cấp quyền truy cập mới tạm thời bị dừng để nâng cấp hệ thống bảo mật.

Ông Murray nhấn mạnh đây không phải là rò rỉ dữ liệu theo nghĩa bị tấn công, mà là dữ liệu được tải xuống hợp pháp bởi các tổ chức được cấp phép nhưng sau đó bị sử dụng sai mục đích.

UK Biobank cũng đã báo cáo vụ việc tới Cơ quan Ủy viên Thông tin (cơ quan độc lập của Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm thực thi luật bảo vệ dữ liệu và quyền tự do thông tin). Đại diện tổ chức cho biết đã đình chỉ ngay lập tức các cá nhân và đơn vị vi phạm, đồng thời xin lỗi về sự việc.

UK Biobank đang tạm dừng nền tảng nghiên cứu trong khoảng 3 tuần để nâng cấp hệ thống, bổ sung cơ chế kiểm soát nhằm ngăn chặn việc tải dữ liệu ra ngoài trái phép trong tương lai.