Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 215kg, dài 1,8 mét

Mới đây, tàu đánh cá Zhefengyu 23085 đã vận chuyển một con cá mú khổng lồ nặng 215 kg từ biển Đông về bến tàu thôn Tê Phượng, đường Thuần Hồ, quận Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, theo tờ 163.

Con cá khổng lồ hiếm có này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, thu hút dân làng tụ tập xung quanh và thậm chí khiến các ngư dân lão luyện phải thốt lên: "Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc!".

Con cá mú khổng lồ nặng 215kg bị bắt.

Con cá mú khổng lồ này được đánh bắt vào ngày 16/4 bởi tàu cá Zhefengyu 23085. Ngay khi tàu cá cập bến, bến tàu đã náo động hẳn lên. Dân làng nghe tin đã vội vã chạy đến, nhón chân, giơ điện thoại lên, tất cả đều hướng ống kính về phía con cá lớn. Thuyền trưởng không giấu nổi sự phấn khích, nói với các phóng viên rằng đây là con cá mú lớn nhất được đánh bắt ở làng họ trong những năm gần đây và toàn bộ thủy thủ đoàn đều vô cùng vui mừng khi nghe tin này.

Sau khi đo đạc, con cá mú khổng lồ này dài hơn 1,8 mét và có chu vi gần 100 cm. Thân hình đồ sộ của nó cần đến 2 người đàn ông khỏe mạnh mới có thể nâng đỡ được. Do kích thước bất thường này, giá trị thị trường hiện tại của nó được ước tính vào khoảng 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (77 đến 115 triệu đồng). Một ngư dân lớn tuổi gần đó, nhìn chằm chằm vào con cá khổng lồ, thốt lên kinh ngạc: "Tôi đã đánh cá cả nửa đời người rồi và đây là lần đầu tiên tôi thấy một con cá mú khổng lồ lớn đến vậy!".

Cá mú khổng lồ là thành viên lớn nhất trong họ cá mú. Thịt cá có màu trắng như tuyết, mềm và chắc, trong khi da cá dày, dai và giàu collagen, khiến nó trở thành một món ăn hiếm có.

Đặc biệt, da cá mú là một nguyên liệu chính trong món ăn nổi tiếng "Bào ngư Côn Luân" của bữa tiệc hoàng gia Mãn Châu-Hán, cho thấy sự quý hiếm của nó. Ngoài da cá, toàn bộ cá mú đều có thể được sử dụng trong nấu ăn. Vì những lý do này, cá mú khổng lồ luôn được săn đón nồng nhiệt trên thị trường, thực sự là một "báu vật của biển cả".

"Một con cá mú khổng lồ hoang dã lớn như vậy quả là hiếm có. Việc bắt được một con lớn như vậy là minh chứng cho vận may của chúng tôi trong chuyến đi này; đó là một món quà từ đại dương", thuyền trưởng nhận xét.