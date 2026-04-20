Ngư dân câu được con cá khổng lồ dài 1,89 mét trên sông

Ngư dân Rhusyvel Peterson đã lập kỷ lục quốc gia mới khi bắt được một con cá tarpon dài 1,89 mét tại cửa sông São Francisco, giữa các bang Alagoas và Sergipe, Brazil. Con cá này vượt qua kỷ lục trước đó của ông khoảng 30 cm.

Chuyến đi câu cá khá thử thách. Mặc dù nhanh chóng bắt được cá, nhưng phải mất gần 60 phút mới kéo được nó lên khỏi mặt nước. Được biết đến là một trong những loài cá khó câu nhất đối với những người câu cá thể thao do sức mạnh và sức bền của nó, cá tarpon đã mang lại một trải nghiệm đầy kịch tính cho Rhusyvel.

Con cá khổng lồ dài 1,89 mét.

Sau khi bắt giữ thành công con cá ở vùng nước sông São Francisco, Rhusyvel và những người bạn đã vô cùng vui mừng. Một clip ghi lại thành tích này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Áp dụng phương pháp câu cá "bắt rồi thả", Rhusyvel đảm bảo con cá được thả lại xuống nước trong tình trạng tốt sau khi đo chiều dài ấn tượng của nó. Anh bày tỏ tham vọng tiếp tục phá kỷ lục trong tương lai với những con cá lớn hơn nữa thuộc loài này, vốn nổi tiếng với khả năng phát triển liên tục suốt đời.

Cá tarpon được phân biệt bởi những vảy màu bạc bao phủ toàn bộ cơ thể cá ngoại trừ đầu, các đường bên đặc biệt dọc theo thân và màu xanh phía trên lưng. Loài cá lớn này có miệng rộng và mõm nhô ra. Những con mắt lớn được phủ bỡi một lớp da dày được cho là mí mỡ mắt. Vòng đời của cá là khoảng 55 đến 60 năm.

Khi mới sinh ra, loài cá này rất nhỏ nhưng con trưởng thành có kích thước dài khoảng 2 mét và nặng tới 127kg.