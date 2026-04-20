NÓNG: Động đất 7,4 độ rung chuyển Nhật Bản, cảnh báo sóng thần cao 3m

Chiều 20/4, một trận động đất có độ lớn sơ bộ 7,4 đã xảy ra ngoài khơi vùng đông bắc Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sóng thần tại nhiều khu vực ven biển.

Theo thông tin ban đầu, trận động đất xảy ra vào lúc 16h53 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm ngoài khơi bờ biển Sanriku, ở độ sâu khoảng 10 km. Khu vực này vốn được biết đến là một trong những vùng thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn mạnh của Nhật Bản.

Ngay sau khi rung chấn được ghi nhận, cơ quan chức năng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo sóng thần đối với hai tỉnh Hokkaido và Iwate. Dự báo cho thấy các đợt sóng có thể đạt chiều cao lên tới 3 mét.

Đài truyền hình quốc gia NHK cho biết, sóng thần đã bắt đầu tiến gần vào các khu vực ven biển và có khả năng ập vào đất liền nhiều lần, không chỉ một đợt duy nhất.

Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn, tránh xa bờ biển và các khu vực thấp trũng. Người dân được khuyến cáo duy trì ở nơi trú ẩn cho đến khi toàn bộ cảnh báo được dỡ bỏ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại do trận động đất gây ra. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến và cập nhật tình hình trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: SCMP