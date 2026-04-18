Động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

Một trận động đất có cường độ 5.0 độ Richter, đo được ở mức 5 mạnh trên thang cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản, đã xảy ra tại phía bắc tỉnh Nagano vào lúc 1:20 chiều thứ Bảy 18/4 (giờ địa phương), theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Cơ quan này cho biết không có nguy cơ sóng thần liên quan đến trận động đất. Tâm chấn nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh, xảy ra ở độ sâu 10 km.

Trận động đất ghi nhận mức cường độ 5 mạnh tại thành phố Omachi và mức 5 yếu tại thành phố Nagano. Cường độ mức 4 được ghi nhận tại làng Ogawa, trong khi tại thành phố Matsumoto là mức 3.

Một trận động đất khác, ghi nhận ở mức 3, đã xảy ra tại Omachi khoảng hai giờ sau đó vào khoảng 3:30 chiều.

Tại tỉnh lân cận Niigata, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.

Chính quyền cảnh báo các trận động đất tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong khu vực, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.

Nguồn: Japan Times