Động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản

Một trận động đất có cường độ 5.0 độ Richter, đo được ở mức 5 mạnh trên thang cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản, đã xảy ra tại phía bắc tỉnh Nagano vào lúc 1:20 chiều thứ Bảy 18/4 (giờ địa phương), theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.
Cơ quan này cho biết không có nguy cơ sóng thần liên quan đến trận động đất. Tâm chấn nằm ở khu vực phía bắc của tỉnh, xảy ra ở độ sâu 10 km.
Trận động đất ghi nhận mức cường độ 5 mạnh tại thành phố Omachi và mức 5 yếu tại thành phố Nagano. Cường độ mức 4 được ghi nhận tại làng Ogawa, trong khi tại thành phố Matsumoto là mức 3.
Một trận động đất khác, ghi nhận ở mức 3, đã xảy ra tại Omachi khoảng hai giờ sau đó vào khoảng 3:30 chiều.
Tại tỉnh lân cận Niigata, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết không có bất thường nào được phát hiện tại nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa.
Chính quyền cảnh báo các trận động đất tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong khu vực, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.
Nguồn: Japan Times