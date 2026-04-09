Động đất tại Indonesia làm hư hại nhiều nhà dân, hàng chục người bị thương

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 4,9 - xảy ra ở độ sâu 10,4 km, tâm chấn nằm cách thành phố Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 104 km về phía Đông. Rung chấn được ghi nhận ngay trước nửa đêm 8/4 theo giờ địa phương.

Giới chức địa phương cho biết đảo nhỏ Adonara là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai ngôi làng trên đảo đã bị tác động mạnh bởi rung chấn, với hơn 100 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Ít nhất 20 người đã bị thương trong vụ việc.

Quan chức địa phương Ismail Daton Ban cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời triển khai hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hộ gia đình đã phải thu dọn đống đổ nát và kiểm tra mức độ an toàn của nhà cửa sau trận động đất.

Tòa nhà của Ủy ban Thể thao Quốc gia Indonesia (KONI) tỉnh Bắc Sumatra bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,4 ngoài khơi Manado, Bắc Sulawesi vào ngày 2/4/2026. (Ảnh: AFP/Tonny Rarung)

Indonesia là một trong những quốc gia thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh, kéo dài từ Nhật Bản, qua Đông Nam Á đến lưu vực Thái Bình Dương. Đây là nguyên nhân khiến quốc gia vạn đảo này liên tục đối mặt với nguy cơ xảy ra động đất, sóng thần và phun trào núi lửa.

Các chuyên gia cho biết những trận động đất nông thường gây thiệt hại lớn hơn so với động đất có tâm chấn sâu, do sóng địa chấn di chuyển quãng đường ngắn hơn trong lòng đất và truyền lên bề mặt với mức năng lượng mạnh hơn.

Thảm họa động đất - sóng thần năm 2004 tại tỉnh Aceh, miền Tây Indonesia, vẫn được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử khu vực. Trận động đất 9,1 độ khi đó đã kích hoạt sóng thần lớn, cướp đi sinh mạng của hơn 170.000 người tại Indonesia.

Hiện chưa có cảnh báo sóng thần sau trận động đất mới nhất, song giới chức Indonesia vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn tại khu vực.

(Theo AFP, CNA)