Hy hữu người đàn ông Trung Quốc sống 8 năm với chiếc đũa kim loại mắc trong cổ họng

Ảnh chụp X-quang chiếc đũa dài khoảng 12 cm nằm trong cổ họng bệnh nhân. Ảnh: YouTube

Một người đàn ông Trung Quốc đã sống suốt 8 năm với một chiếc đũa kim loại mắc trong cổ họng trước khi được phẫu thuật lấy ra thành công. Theo báo cáo bệnh án được công bố gần đây, bệnh nhân, được xác định là ông Wang, 46 tuổi, đã vô tình nuốt phải một chiếc đũa kim loại dài khoảng 12 cm trong bữa ăn vào năm 2018 khi đang trong tình trạng say rượu. Sau sự cố, ông đã đến cơ sở y tế kiểm tra nhưng từ chối phẫu thuật do lo ngại phải mổ mở vùng cổ.

Trong suốt nhiều năm, dị vật vẫn nằm trong cổ họng, gây cảm giác khó chịu kéo dài nhưng không được xử lý. Chỉ đến vài tuần gần đây, khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đau tăng và khó nuốt, bệnh nhân mới quyết định nhập viện để điều trị.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã tiến hành thăm khám và xác định dị vật vẫn nằm trong cổ họng của bệnh nhân sau nhiều năm. Theo bác sĩ Huang Weipeng, người trực tiếp điều trị, ban đầu ông cho rằng sự việc mới xảy ra, nhưng bất ngờ khi bệnh nhân cho biết dị vật đã tồn tại trong cơ thể suốt 8 năm.

Ảnh chụp X-quang chiếc đũa dài khoảng 12 cm nằm trong cổ họng bệnh nhân. Ảnh: YouTube

Nhóm phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn, đưa dụng cụ qua đường miệng để lấy dị vật thay vì tiến hành mổ mở vùng cổ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, chiếc đũa kim loại được lấy ra an toàn.

Đáng chú ý, mặc dù dị vật tồn tại trong thời gian dài, dây thanh quản và niêm mạc xung quanh của bệnh nhân không bị tổn thương nghiêm trọng và vẫn hoạt động bình thường sau phẫu thuật.

Sau vài ngày theo dõi, bệnh nhân đã được xuất viện và được đánh giá có khả năng hồi phục hoàn toàn.

Các chuyên gia y tế nhận định đây là trường hợp hy hữu, đồng thời cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi ăn uống, nhất là trong tình trạng sử dụng rượu bia, cũng như không nên trì hoãn việc điều trị khi phát hiện dị vật trong cơ thể nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm.