Ngư dân câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét trên sông

Ngư dân chuyên nghiệp Jakub Wagner, ngôi sao của loạt phim truyền hình "Warrior Fish" trên kênh National Geographic, đã khoe chiến lợi phẩm của mình khi bắt được một con cá trê khổng lồ.

Cụ thể, anh đã bắt được một con cá trê dài 2,52 mét tại quê hương Cộng hòa Séc của mình.

"Một trận chiến khó khăn. Con cá khổng lồ kéo tôi với một lực không thể kiểm soát. Cần câu bị cong ngay trên mặt nước", anh tiết lộ.

Theo báo Bild, con cá trê khổng lồ suýt nữa đã bị hất lên đá và Jakub không hiểu làm thế nào mà lưỡi câu vẫn còn dính chắc.

Ngoài những bức ảnh, ngư dân này còn đăng tải một video quay cảnh anh ta ngồi mệt mỏi trên thuyền, trong khi con cá trê đang nổi trên mặt nước. Yakub viết thêm dòng chú thích: "Thật tàn khốc".

Sau khi đo đạc và chụp ảnh, Yakub thả con cá trê khổng lồ trở lại nước, thực hiện lời hứa không bao giờ giết chết con mồi của mình. Trước đó, anh cũng đã bắt được một con cá trê khác dài 2,61 mét, nhưng có vẻ như "cuộc chiến" gần đây đã để lại dấu ấn sâu đậm hơn.

Cá trê khổng lồ dài khoảng 1,3 mét đến 1,6 mét. Tuy nhiên, theo thời gian các kỷ lục về kích thước khổng lồ của loài cá này cũng dần xuất hiện, ví dụ, một con cá da trơn khổng lồ với chiều dài 2,78 mét, nặng 144 kg đã từng xuất hiện ở Ý.

Cá da trơn khổng lồ cũng có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh chóng, chúng có thể trưởng thành trong vòng 4 đến 5 năm, tuổi thọ từ 20 đến 30 năm và tuổi thọ dài nhất thậm chí lên tới 80 năm.

Chúng là loài cá ăn thịt lớn, chúng có thể ăn mọi thứ từ xác chết, cá bệnh cho đến các động vật sống dưới nước như ếch nhái, ốc, côn trùng,… thậm chí có khi chúng ăn cả rắn, rùa, chuột.