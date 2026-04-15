Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ, nặng hơn 290kg trên biển

Ngư dân ở Paraíso, bang Tabasco, Mexico, đã khiến toàn bộ cộng đồng ngạc nhiên khi bắt được một con cá mú khổng lồ. Theo ước tính của người dân địa phương, con cá nặng 290 kg.

Khoảnh khắc ấn tượng này đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Trong clip, 6 người đàn ông đang vật lộn để kéo con cá lên bờ. Để di chuyển nó, các ngư dân đã sử dụng dây thừng và một cây sào dài. Những người đàn ông có mặt tại hiện trường tỏ ra vô cùng phấn khích trước kích thước khổng lồ của con cá.

Mặc dù độ sâu hoặc khu vực cụ thể nơi con cá mú được đánh bắt chưa được tiết lộ, nhưng người dân địa phương và người dùng mạng xã hội đã hết lời ca ngợi kỳ tích này, thậm chí một số người còn mô tả nó là một "quái vật biển".

Cá mú là một loài cá lớn và oai vệ thuộc họ Polyprionidae. Đặc điểm nổi bật của nó là thân hình chắc khỏe, thon dài, đầu to và miệng rộng với hàm chắc khỏe và răng sắc nhọn. Màu sắc của nó thường là xám hoặc nâu, với độ đậm nhạt khác nhau tùy thuộc vào loài và môi trường sống, nó có vảy nhỏ, thô ráp.

Cá mú sinh sống ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới, ưa thích các khu vực đá và hang động nơi chúng rình rập con mồi. Đây là loài săn mồi hung dữ, ăn nhiều loại cá, giáp xác và động vật thân mềm. Mặc dù có kích thước lớn, cá mú không phải là loài sống theo bầy đàn và thường sống đơn độc hoặc theo cặp.

Đây là loài cá sống lâu, có thể có tuổi thọ hơn 50 năm. Cá mú là loài cá được đánh giá cao trong ẩm thực nhờ thịt trắng, chắc và ngon. Tuy nhiên, việc đánh bắt bừa bãi đã đe dọa một số quần thể.