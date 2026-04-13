Ngư dân câu được con cá trê khổng lồ nặng 100kg trên sông

Tại Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ, một con cá trê dài 2,5 mét, nặng 100 kg do một ngư dân nghiệp dư câu được bằng cần câu ở sông Meriç đã khiến những người chứng kiến kinh ngạc.

Ngư dân nghiệp dư Salih Taştarla (53 tuổi), đang câu cá gần cầu Dr. Mehmet Müezzinoğlu thì nhận thấy mình đã câu được một con cá lớn khi kiểm tra cần câu. Taştarla đã rất khó khăn mới kéo được con cá trê khổng lồ vào bờ.

Con cá trê khổng lồ nặng 100kg

Người câu cá nghiệp dư, người cho biết đây là lần đầu tiên anh câu được con cá to như vậy, nói thêm: "Chúng tôi đã từng câu cá trước đây, nhưng chưa bao giờ gặp con nào to như thế này. Chúng tôi đã vật lộn rất lâu, khoảng một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã bắt được nó".

Cá da trơn khổng lồ là những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, thường nặng hàng trăm kg và dài hơn 2-3 mét.

Loài này sở hữu cơ thể dài, thon, da trơn láng và không có vảy. Cá trê khổng lồ có miệng rộng với nhiều râu cảm giác, giúp chúng tìm kiếm được thức ăn trong môi trường nước đục.

Màu sắc da của chúng thay đổi tùy theo môi trường. Nếu nước trong, thông thường cá có màu đen. Trong khi nước đục thường tạo ra các cá thể màu xanh lục nâu. Với hình dạng cơ thể thuôn dài, loài này có thể bơi lùi như lươn.

Chúng hung dữ đến mức có thể ăn mọi thứ từ ếch nhái, ốc, côn trùng đến chim bồ câu, thậm chí còn tấn công luôn cả con người.