Ngư dân bắt được con cá măng khổng lồ nặng 120kg

Một con cá măng khổng lồ nặng 120 kg bắt được ở sông Euphrates đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi được đưa đến chợ ở Diyarbakır, miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nó đã được bán hết nhanh chóng trong vòng vài giờ.

Con cá lớn khác thường này được dân làng bắt được và sau đó vận chuyển đến quận Çermik, nơi nó được bán buôn cho một người bán cá địa phương. Kích thước của mẻ cá vượt xa trọng lượng cá măng điển hình, đã tạo ra sự tò mò ngay lập tức giữa các cư dân và người qua đường.

Người bán cá địa phương Halil Taşkın, người đã mua con cá, cho biết mẻ cá đòi hỏi một cách tiếp cận bán hàng khác. Thay vì chào bán nguyên con, anh cắt cá thành từng phần và bán theo trọng lượng với giá 350 TL (8 USD) mỗi kg. Theo Taşkın, việc lọc cá cho phép khách hàng tiếp cận rộng hơn đồng thời tối đa hóa hiệu quả thương mại.

Trong khi đó, một video trên mạng xã hội từ quận Doğanyol của Malatya ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những ngư dân bắt được một con cá măng khổng lồ thậm chí còn lớn hơn, nặng khoảng 140 kg, tiếp tục thu hút sự chú ý và làm nổi bật hoạt động đánh bắt cá nước ngọt đang diễn ra trong khu vực.