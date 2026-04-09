Ngư dân bắt được 2 con cá ngừ khổng lồ, nặng 200kg trên biển

Theo tờ Red Star, vào khoảng 4h sáng ngày 3/4, hai tàu đánh cá Zhefengyu 22097 và 22098 đã đánh bắt thành công 2 con cá ngừ vây xanh hoang dã, mỗi con nặng hơn 200 kg, tại vùng biển Hoa Đông. Cá có chiều dài khoảng 2,5 mét, rộng 70-80 cm và dày hơn 40 cm. Các clip được đăng tải trên mạng cho thấy cần đến 6 đến 7 người để di chuyển một con cá.

Theo thuyền trưởng Fan Jitong đến từ Fenghua, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, hầu hết cá ngừ trên thị trường nặng đến vài chục kg, còn những con nặng hơn 100 kg thì rất hiếm. Ông hào hứng nói: "Tôi đã đánh bắt cá hơn 30 năm, và làm việc ở biển Hoa Đông quanh năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cá ngừ to như vậy, thậm chí tôi còn bắt được hai con cùng một lúc".

Chiều ngày 6/4, hai con cá ngừ vây xanh khổng lồ đã cập bến Văn Lăng an toàn. Thuyền trưởng đã giao cho một công ty hải sản đông lạnh địa phương bảo quản và bán chúng. Sau đó, cá sẽ được chế biến tỉ mỉ và bán theo lô. Được biết, giá bán lẻ trên thị trường của các phần thịt cao cấp loại cá ngừ này (như bụng) đã vượt quá 500 Nhân dân tệ/kg và tổng giá trị thị trường của hai con cá ước tính vượt quá 100.000 Nhân dân tệ (383 triệu đồng).

Yu Xinyue, giám đốc Công ty Sản phẩm Thủy sản Đông lạnh Wenling Songmen cho biết đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy cá ngừ nặng hơn 100 kg, điều này chứng tỏ nguồn tài nguyên thủy sản ở biển Hoa Đông ngày càng dồi dào và các loài ngày càng đa dạng.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Thủy sản biển tỉnh Chiết Giang cho biết cá ngừ vây xanh là loài cá di cư sống ở tầng mặt, thường sống theo đàn và đứng đầu chuỗi thức ăn. Sự xuất hiện của một cá thể lớn như vậy ở biển Hoa Đông là cực kỳ hiếm gặp trong những năm gần đây. "Điều này không chỉ khẳng định sự phục hồi liên tục của nguồn lợi thủy sản ở biển Hoa Đông, mà còn phản ánh hiệu quả của công tác quản lý nghề cá, bảo tồn tài nguyên ở biển Hoa Đông và môi trường sinh thái biển đang ngày càng được cải thiện".