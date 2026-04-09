Thảm kịch học đường ám ảnh nhất lịch sử Ấn Độ: 23 học sinh tử vong vì cơm nhiễm thuốc độc, cảnh sát lần đầu hé lộ hành trình phá án

Vào ngày 16/7/2013, gần 50 em học sinh độ tuổi từ 4-12 tại Trường tiểu học Gandaman, thuộc bang Bihar, phía đông Ấn Độ đột nhiên cảm thấy không khỏe sau khi ăn trưa xong. Sau đó, có 23 em qua đời vì bị ngộ độc thuốc diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp với nồng độ gấp 5 lần so với loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, họ phát hiện ra hiệu trưởng Meena Devi đã vô ý để dầu mù tạt bên cạnh thùng có chứa thuốc sâu. Trước đó, bà Devi thường hay để thực phẩm nấu đồ ăn trưa ở nhà.

Học sinh biểu tình khắp đất nước Ấn Độ sau vụ thảm kịch 23 học sinh tử vong vì bữa ăn trưa miễn phí do chính phủ cung cấp

Trong khi đó, chồng bà, ông Arjun Rai, một nông dân trồng mía, cũng hay để thuốc trừ sâu cùng chỗ. Dù được các đầu bếp và vài học sinh chỉ ra màu đen kỳ lạ của dầu khi nấu món cà ri, bà Devi vẫn bỏ qua, dẫn đến cái chết thương tâm của 23 em học sinh.

Điều tra viên hé lộ cuộc điều tra

Cảnh sát Bihar đã phải chịu “áp lực rất lớn” để xác định có sự mưu hại trong cái chết của 23 học sinh trong thảm kịch bữa ăn trưa tại trường tiểu học Gandaman, nhưng cuộc điều tra chỉ cho thấy “sự tắc trách hình sự” của hiệu trưởng nhà trường, theo lời người phụ trách điều tra cho biết với tờ The Indian Express.

Ngày hôm đó, bà Meena Devi, hiệu trưởng trường tiểu học Gandaman ở huyện Saran, bang Bihar, đã lên kế hoạch phát sách giáo khoa miễn phí của chính phủ cho khoảng 100 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Chồng của Meena, ông Arjun Rai, đã thông báo với các em học sinh và phụ huynh rằng sách sẽ được phát, nên số lượng học sinh đến tham dự gần gấp ba lần so với con số thông thường là 30-40 em.

Học sinh ngộ độc được đưa đi cấp cứu

Ngoài sách, bữa trưa cũng được miễn phí theo thực đơn do chính phủ chuẩn bị, gồm có cơm và cà ri đậu nành.

Trường tiểu học Gandaman thực chất chỉ hoạt động trong một hội trường cộng đồng có diện tích nhỏ 30 x 20 feet. Phía bên ngoài, một phần hành lang được sử dụng làm bếp ăn trưa.

Một điều đáng chú ý trong vụ án. Ông Rai trước đó vài ngày có mua thuốc diệt côn trùng monocrotophos để phun vào ruộng mía. Ông để thùng chứa thuốc này ở ngoài hành lang, cách hội trường học khoảng 600 mét và không đánh dấu ghi chú.

Buổi sáng xảy ra vụ việc, hiệu trưởng Meena nhờ một trong hai đầu bếp của trường mang thùng dầu mù tạt ra khu vực nấu ăn, cũng ở hành lang trường học.

Nỗi tang thương bao trùm ngôi làng nghèo

“Người đầu bếp nhìn thấy hai thùng chứa giống nhau. Arjun Rai đã mang hai lít monocrotophos, một loại thuốc trừ sâu nông nghiệp, từ nhà máy đường Sidhwalia gần đó để bón cho vụ mía của mình. Monocrotophos trông giống dầu mù tạt. Thay vì nhặt thùng dầu mù tạt, người đầu bếp lại nhặt thùng chứa monocrotophos”, Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát Kumar thời bấy giờ cho biết.