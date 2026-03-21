Thảm kịch cháy nhà máy tại Hàn Quốc: 10 thi thể được tìm thấy, nhiều nạn nhân không thể nhận dạng và còn mất tích

Sáng 21/3, lực lượng chức năng Hàn Quốc xác nhận đã tìm thấy 10 người tử vong trong vụ cháy xảy ra tại một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở Daejeon. Trước đó, có tổng cộng 14 người bị mất liên lạc.

Theo cơ quan cứu hỏa, vào khoảng 0h20 cùng ngày, các đội cứu hộ bắt đầu phát hiện liên tiếp 9 thi thể tại tầng 3 của nhà máy. Tất cả đều được tìm thấy bên trong khu vực phòng gym nằm ở góc tầng này. Do thi thể bị biến dạng nghiêm trọng, danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa thể xác định.

Một quan chức cứu hỏa cho biết, nhiều khả năng các nạn nhân đã di chuyển lên khu vực này để tránh lửa, nhưng không may gặp nạn. “Phòng gym nằm ở vị trí khá khuất trên tầng 3. Có khả năng họ đã chạy lên đây để tránh cháy rồi không thể thoát ra ngoài”, người này nói.

Trước đó, vào khoảng 23h03 đêm 20/3, lực lượng chức năng cũng phát hiện một thi thể nam giới chưa rõ danh tính tại cầu thang gần phòng nghỉ tầng 2. Nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Như vậy, tính đến sáng 21/3, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới 10 người, trong khi 4 người khác vẫn đang mất tích. Tổng số người bị thương tăng lên 69, nhiều trường hợp trong tình trạng nặng.

Cứu hộ xuyên đêm, hiện trường tiềm ẩn nguy cơ sập

Công tác tìm kiếm được triển khai xuyên đêm với các đội cứu hộ chia thành từng nhóm 4 người, tập trung rà soát khu vực phòng nghỉ tầng 2 và khu vực đỗ xe tầng 3, nơi được cho là có nhiều công nhân có mặt vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do một số khu vực trong nhà máy đã bị sập, không thể tiếp cận. Trước đó, sau khi khống chế đám cháy ban đầu, cơ quan chức năng buộc phải tiến hành đánh giá an toàn công trình trước khi đưa lực lượng vào bên trong, do lo ngại nguy cơ sụp đổ.

Việc tìm kiếm tạm hoàn tất vào khoảng 4h08 sáng cùng ngày tại các khu vực được xác định là an toàn. Khi trời sáng, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích. Theo dữ liệu định vị điện thoại, các nạn nhân này nhiều khả năng vẫn ở bên trong tòa nhà.

Để hỗ trợ công tác cứu nạn, lực lượng chức năng đã huy động thêm thiết bị tìm kiếm hiện đại cùng chó nghiệp vụ 119.

Cháy lớn kéo dài hơn 10 tiếng, chính phủ vào cuộc

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 13h17 ngày 20/3 và chỉ được dập tắt hoàn toàn vào lúc 23h48 cùng ngày, sau hơn 10 tiếng. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn trùng với giờ nghỉ của công nhân, khiến nhiều người mắc kẹt trong nhà máy.

Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu, không có lao động nước ngoài trong số các nạn nhân mất tích.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Thủ tướng Kim Min-seok đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn cũng chủ trì cuộc họp khẩn của Trung tâm Đối sách An toàn Thảm họa Trung ương ngay tại hiện trường.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai cơ chế hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân và gia đình, trong đó mỗi trường hợp sẽ được bố trí một công chức phụ trách riêng. Đồng thời, Trung tâm hỗ trợ nạn nhân thảm họa liên ngành cũng sẽ được thành lập để điều phối hỗ trợ.

Liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát Daejeon đã thành lập đội điều tra chuyên trách gồm 5 công tố viên và 8 điều tra viên nhằm nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và cơ quan lao động để điều tra triệt để nguyên nhân, đồng thời đảm bảo việc hỗ trợ nạn nhân được thực hiện nhanh chóng”, đại diện cơ quan này cho biết.

Trong khi đó, các lãnh đạo chính trị lớn tại Hàn Quốc cũng dự kiến có mặt tại hiện trường trong sáng 21/3 để theo dõi tình hình.

Nguồn: The Joong Ang