Hiện trường thảm họa cháy nhà máy linh kiện ô tô tại Hàn Quốc: 53 nạn nhân nhập viện, hàng chục người vẫn chưa rõ tung tích

Chiều 20/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà máy sản xuất linh kiện ô tô ở phường Munpyeong, quận Daedeok, thành phố Daejeon
Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 13h17 (giờ địa phương). Chỉ sau 14 phút nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nâng mức phản ứng lên cấp độ 2 và nhanh chóng triển khai công tác dập lửa
Do quy mô đám cháy lớn, cơ quan chức năng đã ban bố lệnh huy động lực lượng cứu hỏa trên toàn quốc
Hơn 100 phương tiện cùng khoảng 250 nhân sự đã được điều động tới hiện trường để khống chế hỏa hoạn
Tính đến khoảng 16h cùng ngày, vụ việc đã khiến 53 người bị thương, trong đó có 24 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ, chủ yếu do hít phải khói hoặc bị thương trong quá trình sơ tán
Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà máy có khoảng 170 công nhân làm việc
Hiện vẫn còn 14 người được xác định là mất liên lạc, khiến công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương.
Các nạn nhân bị thương đã được sơ cứu và chuyển đến nhiều bệnh viện lân cận như Bệnh viện Đại học Quốc gia Chungnam, Bệnh viện Eulji và Bệnh viện Seon để tiếp tục điều trị
Đáng chú ý, nhà máy này có xử lý natri, do đó vụ việc được phân loại là tai nạn hóa chất. Cơ quan An toàn Hóa chất cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp ứng phó
Liên quan đến vụ cháy, Tổng thống Lee Jae-myung và Thủ tướng Kim Min-seok đã chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa nguồn lực nhằm ưu tiên công tác cứu người
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
