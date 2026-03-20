Hộp cá mòi bị “bỏ quên” hơn 50 năm được mở ra: Chuyên gia nhìn thấy gì mà vội cảnh báo?

Hộp cá mòi bị "lãng quên" hơn 50 năm và quyết định bất ngờ

Nhân vật chính trong câu chuyện là một phụ nữ Nhật Bản có tài khoản May, vốn quen thuộc trong cộng đồng sưu tầm đồ cổ. Suốt khoảng 25 năm, cô dành nhiều thời gian tìm kiếm những món đồ mang phong cách thời Showa, từ vật dụng sinh hoạt đến các sản phẩm thực phẩm đóng hộp.

Chiếc hộp cá mòi lần này được cô mua lại từ một khu chợ trời cách đây vài năm. Không giống những món đồ khác, nó được giữ nguyên trong tình trạng chưa từng mở, như một "di tích nhỏ" của quá khứ.

Do trên bao bì không ghi rõ năm sản xuất, May từng chủ động liên hệ với nhà sản xuất. Theo thông tin nhận được, mẫu hộp này đã tồn tại hơn 50 năm. Kể từ đó, cô cất giữ nó cẩn thận như một món đồ sưu tầm, gần như không động tới.

Cho đến khi phát hiện thân hộp bắt đầu xuống cấp, xuất hiện dấu hiệu rò rỉ, May mới đưa ra một quyết định mà chính cô cũng thừa nhận là gây "vừa tò mò vừa lo lắng" là mở hộp.

Khoảnh khắc mở nắp và điều khiến hàng trăm nghìn người "đứng hình"

Toàn bộ quá trình được May ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. May cho biết video này từng được đăng từ mùa thu 2023 nhưng không gây chú ý. Chỉ khi chia sẻ lại trên Threads, nó mới bất ngờ lan truyền mạnh.

Trong video, cô đeo găng tay, chậm rãi xử lý từng thao tác với chiếc hộp kim loại đã phủ đầy dấu vết thời gian. Khoảnh khắc chiếc nắp bật ra cũng là lúc nhiều người theo dõi nín thở.

Nhưng điều khiến đoạn video lan truyền mạnh mẽ lại không nằm ở hành động mở hộp, mà ở chính những gì xuất hiện ngay sau đó. Nhiều người thừa nhận họ phải xem lại nhiều lần vì không tin vào mắt mình.

Trái với suy nghĩ ban đầu rằng phần cá bên trong có thể đã mục nát hoặc biến thành dạng bùn sau nhiều thập kỷ, những con cá mòi thực tế vẫn giữ được hình dạng khá rõ ràng. Các con cá nằm gọn gàng trong hộp, gần như không bị phân rã, khiến nhiều người liên tưởng đến một "viên nang thời gian" được bảo quản suốt nửa thế kỷ.

"Tôi thực sự không nghĩ nó lại như vậy sau từng ấy năm", một tài khoản bình luận. Người khác viết: "Cảm giác như đang nhìn thấy thứ gì đó bị 'đóng băng' trong thời gian".

Chỉ trong thời gian ngắn, video thu hút hơn 120.000 lượt xem cùng hàng loạt tranh luận. Có người gọi đây là "kỳ tích của thực phẩm đóng hộp", trong khi số khác lại tỏ ra lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn.

Vì sao đồ hộp có thể tồn tại lâu đến vậy?

Theo USDA, thực phẩm đóng hộp được xử lý bằng nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn, sau đó niêm phong kín hoàn toàn nhằm ngăn không khí và vi sinh vật xâm nhập.

Chính môi trường gần như cách ly tuyệt đối này giúp thực phẩm có thể giữ được trạng thái ban đầu trong thời gian dài hơn nhiều so với các phương pháp bảo quản thông thường.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thực phẩm có thể an toàn vô thời hạn. Dù hình thức bên ngoài có thể khiến nhiều người bất ngờ, các biến đổi hóa học bên trong vẫn âm thầm diễn ra theo thời gian.

Chuyên gia cảnh báo: Đừng để tò mò đánh đổi bằng sức khỏe

Sau khi clip mở hộp cá mòi hơn 50 năm được chia sẻ rầm rộ, các chuyên gia an toàn thực phẩm lập tức đưa ra cảnh báo rằng thực phẩm quá hạn hàng chục năm, đặc biệt là những sản phẩm đã có dấu hiệu rò rỉ hoặc hư hỏng bao bì, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

Ngay cả khi trông còn nguyên, thực phẩm vẫn có thể đã bị biến đổi về chất, mất giá trị dinh dưỡng hoặc xuất hiện vi khuẩn không thể nhận biết bằng mắt thường. Một số trường hợp thậm chí có thể dẫn đến ngộ độc nguy hiểm.

Vì vậy, câu chuyện về chiếc hộp cá mòi hơn 50 năm tuổi không chỉ dừng lại ở sự tò mò hay kinh ngạc. Nó còn là lời nhắc nhở rằng, trong mọi tình huống, yếu tố an toàn vẫn cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt khi liên quan đến thực phẩm đã vượt xa thời hạn sử dụng.

(Theo Yahoo, Chinapress, Worldjournal)