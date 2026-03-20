Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un lái xe tăng

Hình ảnh này được truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố vào hôm 20-3, chỉ vài ngày sau khi hai cha con ông Kim cùng theo dõi các vụ phóng tên lửa và bắn súng lục.

Các hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim và con gái, cả hai đều mặc áo khoác da màu đen, đang ngồi trên một chiếc xe tăng màu xanh cùng với các binh sĩ khác trong buổi huấn luyện hôm 19-3.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Ju-ae giám sát cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap

Con gái ông Kim là Kim Ju-ae, 13 tuổi, đã tháp tùng cha đến một số sự kiện quân sự cấp cao cũng như các sự kiện quan trọng khác kể từ cuối năm 2022.

Điều này làm dấy lên những đồn đoán rằng cô bé rất có thể sẽ là người thừa kế của cha mình.

Kim Ju-ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, lái một chiếc xe tăng chiến đấu mới trong khi ông Kim giám sát cuộc diễn tập. Ảnh: Yonhap

Hình ảnh được công bố cho thấy Kim Ju-ae ngồi ở vị trí lái xe trên xe tăng chủ lực thế hệ mới của Triều Tiên trong khi ông Kim Jong-un và các chỉ huy quân đội ngồi bên cạnh.

Hình ảnh cuộc tập trận chiến thuật tấn công phối hợp hôm 19-3. Ảnh: Yonhap

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hôm 19-3 ông Kim đã giám sát một cuộc diễn tập chiến thuật tấn công hiệp đồng của các phân đội bộ binh và xe tăng tại Căn cứ Huấn luyện Bình Nhưỡng số 60 thuộc Quân đoàn Phòng thủ thủ đô của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Cuộc diễn tập cũng bao gồm "nhiều bài kiểm tra khác nhau" nhằm đánh giá hệ thống phòng vệ chủ động của xe tăng chiến đấu chủ lực mới.

Trong quá trình đó, hệ thống này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa chống tăng và máy bay không người lái tấn công từ nhiều vị trí và hướng khác nhau nhằm cho thấy tính hiệu quả của hệ thống phòng vệ chủ động ưu việt, theo KCNA.

Ông Kim khen ngợi loại xe tăng này là "vô cùng ưu việt" và "không có đối thủ trên thế giới về sức mạnh tấn công và tính cơ động, cũng như về khả năng tự phòng vệ.

Ông Kim đề cập đến tổ hợp tự phòng vệ cơ động có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ mọi hướng và đánh chặn tên lửa dẫn đường chống tăng cùng máy bay không người lái với độ chính xác cao.

Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự cần thiết không ngừng cải thiện hiệu năng của xe tăng chiến đấu chủ lực để bắt kịp xu hướng phát triển không ngừng của chiến tranh hiện đại, đồng thời thúc giục "nhanh chóng đạt được những thành công trong việc hoàn tất công tác chuẩn bị chiến tranh" trên toàn bộ các đơn vị quân đội.