Loạt hình ảnh hiếm của con gái ông Kim Jong Un khi lần đầu bắn súng tại nhà máy vũ khí bí mật, một chi tiết khiến nhiều người chú ý

Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Kim Ju Ae, mới đây xuất hiện trong loạt hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố khi tham gia bắn thử một loại súng ngắn mới tại trường bắn của một nhà máy sản xuất vũ khí quan trọng.

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, Ju Ae cùng cha tham dự một sự kiện tại một “nhà máy đạn dược lớn” chuyên sản xuất các loại súng ngắn thế hệ mới và nhiều loại vũ khí cá nhân hạng nhẹ khác.

Con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Kim Ju Ae, bắn thử một khẩu súng ngắn mới tại trường bắn của một nhà máy đạn dược ở địa điểm không được tiết lộ tại Triều Tiên. (Ảnh: AFP/KCNA)

Trong các bức ảnh được công bố, Ju Ae xuất hiện tại trường bắn của nhà máy, nhắm bắn một khẩu súng ngắn với một mắt nhắm lại, trong khi đầu nòng súng lóe lửa. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Truyền thông nhà nước cho biết tại chuyến thăm này, ông Kim Jong Un cũng trực tiếp thử bắn loại súng ngắn “kiểu mới” tại trường bắn của nhà máy và bày tỏ sự hài lòng với “chất lượng xuất sắc” của loại vũ khí này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái Kim Ju Ae thị sát dây chuyền sản xuất một loại súng ngắn mới tại một nhà máy đạn dược ở địa điểm không được tiết lộ tại Triều Tiên. (Ảnh: AFP/KCNA)

Các bức ảnh khác cho thấy hai cha con mặc áo khoác da giống nhau, được các quan chức báo cáo khi thị sát dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Tại Triều Tiên, trang phục như vậy thường được xem là biểu tượng quyền lực của giới lãnh đạo.

Ju Ae gần đây xuất hiện nổi bật trong nhiều hình ảnh do truyền thông nhà nước đăng tải, đặc biệt là trong các bức ảnh đánh dấu giai đoạn kết thúc của đại hội quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng trước.

Theo chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), dù còn nhỏ tuổi nhưng hình ảnh Ju Ae xuất hiện trong các hoạt động quân sự cho thấy chính quyền Bình Nhưỡng đang xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo nữ mạnh mẽ trong tương lai.

Ông nhận định cảnh Ju Ae bắn súng “rõ ràng nhằm gửi tín hiệu rằng cô đang được bồi dưỡng những phẩm chất của một lãnh đạo quân sự”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng con gái, đi gần một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong bức ảnh không ghi ngày tháng được công bố vào ngày 19/11/2022 (Ảnh: KCNA/Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và con gái tham dự buổi chụp ảnh cùng các nhà khoa học, kỹ sư, quan chức quân đội và những người khác tham gia vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 của nước này trong bức ảnh không ghi ngày tháng, được Korean Central News Agency (KCNA) của Triều Tiên công bố ngày 27/11/2022 (Ảnh: KCNA/Reuters)

Ju Ae lần đầu được giới thiệu công khai trước thế giới vào năm 2022 khi cô cùng cha tham dự một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trước đó, sự tồn tại của cô chỉ từng được tiết lộ bởi cựu ngôi sao NBA Dennis Rodman sau chuyến thăm Triều Tiên năm 2013.

Nguồn: AFP, CNA