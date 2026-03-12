Nhảy xuống cứu người phụ nữ bị đuối nước, 3 người tử vong

Cư dân của thị trấn nghỉ dưỡng Algarrobo, Chile, đang bàng hoàng sau khi 4 người chết đuối tại bãi biển Grande Mirasol, trong đó 3 người đã nhảy xuống biển để cứu một phụ nữ đang bị đuối nước.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 9/3 và theo lời ông Sergio Sánchez, thuyền trưởng cảng Algarrobo, người phụ nữ - một luật sư người Chile 26 tuổi - và bạn trai của cô đang đi dạo dọc bờ biển thì cô bất ngờ bị sóng cuốn trôi. Người đàn ông và 3 người khác ở gần đó đã nhảy xuống nước để cố gắng cứu cô.

"4 người lớn đã nhảy xuống biển để cứu cô ấy, nhưng tất cả đều bị dòng chảy cuốn trôi ra biển", Sánchez giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng các đội cứu hộ chỉ cứu được một người sống sót.

Người sống sót duy nhất là bạn trai của nữ luật sư. Người này đã được trực thăng giải cứu và đưa đến Bệnh viện San Antonio trong tình trạng sốc.

Trong khi đó, thị trưởng Algarrobo, Marco González, giải thích rằng những người thiệt mạng gồm 2 phụ nữ và 2 người đàn ông. Mặc dù ban đầu có thông tin cho rằng người chết đuối là trẻ vị thành niên và tất cả đều thuộc cùng một gia đình, sự thật là họ không có quan hệ huyết thống.

Các quan chức cũng nhắc nhở công chúng rằng cảnh báo sóng lớn vẫn còn hiệu lực dọc theo bờ biển và kêu gọi mọi người tránh xa bờ biển và tuân theo hướng dẫn của cơ quan hàng hải.