Màn breakdance 29 giây của chàng trai cụt 2 chân bên lề đường gây bão: “Đừng tiếc nuối thay tôi”

Clip 29 giây bên đường của “Phượng hoàng”

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc không ngừng lan truyền đoạn video dài 29 giây ghi lại hình ảnh một vũ công đường phố biểu diễn trên vỉa hè đông người qua lại. Không sân khấu, không ánh đèn, cũng không tiếng vỗ tay cổ vũ, chỉ có chàng trai với những động tác nhảy đầy cảm xúc giữa dòng người tấp nập.

Dù vậy, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích trên Douyin (nền tảng Tiktok bản Trung Quốc). Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là điệu nhảy, mà còn bởi người vũ công trong video gần như đã mất hoàn toàn đôi chân.

Chàng trai trong đoạn clip là Shen Dacheng (Thẩm Đạt Thành), 28 tuổi, hiện sinh sống tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trên mạng xã hội, anh sử dụng tài khoản mang tên Fenghuang (Phượng Hoàng). Trong phần giới thiệu cá nhân, anh để lại một câu ngắn gọn: “Mong bạn đừng thấy tiếc nuối thay tôi”.

Trong các video đăng tải, Shen Dacheng thường xuất hiện với trang phục đơn giản, biểu diễn những điệu nhảy đường phố trên nền nhạc giàu cảm xúc. Dù cơ thể khiếm khuyết, anh vẫn sở hữu thân trên săn chắc và đôi tay cực kỳ khỏe mạnh. Các động tác của anh kết hợp giữa múa, nhào lộn, giữ thăng bằng bằng tay và những vòng xoay điêu luyện trên mặt đất.

Mỗi chuyển động đều thể hiện sự dẻo dai, uyển chuyển và sức mạnh đáng kinh ngạc từ phần thân trên. Ánh mắt và cử chỉ của anh toát lên niềm đam mê với nghệ thuật, biến khiếm khuyết trên cơ thể thành dấu ấn rất riêng.

Hình ảnh chàng trai nhảy múa giữa dòng xe cộ và người qua lại không chỉ là một tiết mục đường phố, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ. Nhiều cư dân mạng nhận xét tinh thần của anh đúng với câu nói: “Đã là phượng hoàng, dù gãy cánh cũng phải tái sinh bay cao".

Phía sau những bước nhảy ấy là một hành trình nhiều biến cố.

Hành trình breakdance của chàng trai không chân

Shen Dacheng sinh ra tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Năm 6 tuổi, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến cậu bé phải cắt bỏ cả hai chân. Tuổi thơ và quãng thời gian sau đó của anh gắn liền với những khó khăn và khủng hoảng tinh thần.

Suốt nhiều năm sau tai nạn, Shen Dacheng sống trong sự tự ti và chán nản. Anh thu mình, dành phần lớn thời gian lên mạng, thức khuya và dần mất phương hướng. Cuộc sống của bản thân cũng như gia đình trở nên khó khăn hơn.

Bước ngoặt đến khi anh 17 tuổi, lần đầu tiếp xúc với văn hóa đường phố. Shen Dacheng bắt đầu tập thể hình để cải thiện sức khỏe, từ đó dần tìm lại tinh thần và mục tiêu cho cuộc sống. Một năm sau, anh tiếp cận với breaking, một thể loại nhảy đường phố. Chính điệu nhảy này đã mở ra con đường mới cho cuộc đời anh.

Shen Dacheng từng chia sẻ rằng điều khiến anh yêu breaking chính là sự tự do.

“Breaking rất tự do. Tôi có thể sáng tạo động tác và nhảy theo nhịp điệu. Vì thế tôi bắt đầu yêu thích street dance”.

Tuy nhiên, hành trình tập luyện của anh không hề dễ dàng. Phần lớn động tác trong breakdance được thiết kế cho những người có thể sử dụng đôi chân. Với Shen Dacheng, mỗi động tác đều đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

Anh phải xem đi xem lại rất nhiều video, tự tìm cách biến đổi động tác để phù hợp với cơ thể mình. Trong quá trình luyện tập, chấn thương cũng xảy ra không ít lần.

“Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc với một động tác nào đó. Nhưng cuối cùng vẫn kiên trì. Vì cơ thể khiếm khuyết nên nhiều động tác cần dùng chân tôi không thể làm theo cách thông thường. Tôi phải tốn nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và thử nghiệm. Mỗi lần tập đều rất đau”.

Sau nhiều lần thử sai, Shen Dacheng dần nhận ra một điều quan trọng. Anh không cần phải nhảy giống bất kỳ ai. “Tôi không cần luyện theo động tác của người khác. Tôi nên có một hệ thống động tác của riêng mình. Đó mới là sự sáng tạo”.

Từ suy nghĩ đó, anh bắt đầu xây dựng phong cách vũ đạo riêng trên sàn nhảy. Theo Shen Dacheng, chính vũ đạo đã mang lại cho anh sự tự tin, niềm vui và ý chí kiên trì trong cuộc sống.

Khi được hỏi nếu cơ thể không bị khiếm khuyết thì anh muốn làm gì, câu trả lời của chàng trai rất đơn giản: “Nếu cơ thể không bị khuyết tật, tôi vẫn muốn nhảy múa và trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Tôi sẽ luôn là một Bboy, bất kể người khác nghĩ gì. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì”.

Cuối cùng, Shen Dacheng gửi một thông điệp tới cộng đồng Bboy: “Những điều dễ dàng đạt được thì không phải là ước mơ. Những lời hứa bỏ dở giữa chừng thì không còn là lời hứa”.

Trên trang cá nhân, anh cũng viết một đoạn chia sẻ khiến nhiều người suy ngẫm:

“Dưới ánh mặt trời vốn không có điều gì thật sự mới mẻ. Những khổ đau tôi từng nếm trải, những may mắn tôi từng gặp, người xưa đã đi qua cả rồi, và người đời sau cũng sẽ lại bước qua con đường ấy.

Những điều đó tôi làm không vĩ đại đến mức đáng được lịch sử ghi nhớ, cũng chẳng có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nhưng nếu hôm nay tôi đã được ánh mặt trời chiếu rọi, thì tôi sẽ vì ánh mặt trời của ngày mai mà sống thêm một lần thật trọn vẹn.”