Mỹ có thể đã bắn trúng trường nữ sinh Iran do dữ liệu lỗi thời

Hiện trường vụ trường học nữ sinh Iran bị tấn công ngày 28/2. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Reuters đưa tin cuộc điều tra nội bộ của quân đội Mỹ cho thấy lực lượng Mỹ có thể là bên gây ra vụ tấn công vào trường nữ sinh tại thành phố Minab.

Một video xuất hiện cho thấy tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đánh trúng khu vực này, nhưng vẫn chưa rõ chi tiết cụ thể. Bộ Chiến tranh Mỹ từ chối bình luận vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini, 150 nữ sinh đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ - Israel phát động.

Thông tin trên website của trường cho thấy ngôi trường nằm cạnh một khu phức hợp của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng những người lập kế hoạch mục tiêu dường như đã sử dụng thông tin tình báo lỗi thời. Nguồn tin khác cũng xác nhận điều này.

Khi được đề nghị bình luận, Lầu Năm Góc chỉ cho biết: “Sự việc đang được điều tra". Khả năng sử dụng dữ liệu mục tiêu lỗi thời cũng được báo New York Times đưa tin trước đó.

Sau khi Reuters đưa tin Mỹ có khả năng phải chịu trách nhiệm, Tổng thống Donald Trump không đưa ra bằng chứng nhưng cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công. Tuy nhiên sau đó ông nói chưa có đủ thông tin và sẽ chấp nhận kết quả điều tra.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và các quan chức khác nhấn mạnh Mỹ không cố ý tấn công dân thường.

Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công trường học, bệnh viện hoặc cơ sở dân sự có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Hình ảnh tang lễ của các nữ sinh được truyền hình nhà nước Iran phát sóng tuần trước: Những quan tài nhỏ phủ cờ Iran được đưa qua đám đông lớn tới nơi chôn cất, tạo nên cảnh tượng gây chấn động.