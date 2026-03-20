Danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2026: Việt Nam xếp hạng bao nhiêu?

Ngày 19/3, báo cáo "Hạnh phúc thế giới 2026", do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ, được công bố.

Bảng xếp hạng được xác định dựa trên chỉ số hạnh phúc trung bình trong 3 năm, với 6 tiêu chí gồm thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, quyền tự quyết trong đời sống, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Việt Nam nâng thứ hạng hạnh phúc

Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có tiến bộ hạnh phúc ấn tượng nhất. Cụ thể, Việt Nam nằm trong nhóm 21 quốc gia “big gainers” (tiến bộ nhất), với mức tăng ít nhất 1 điểm trên thang đo đánh giá cuộc sống (0–10) từ giai đoạn 2006–2010 đến 2023–2025, cùng với Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines, Togo, Nicaragua và Cộng hòa Dominican.

Trên bảng xếp hạng chung, Việt Nam đứng thứ 45 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 2026, tăng tích cực so với vị trí 46 của năm 2025, 54 của năm 2024, 65 của năm 2023 và chỉ đứng sau Singapore tại khu vực Đông Nam Á.

Cũng theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2026, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Phần Lan.

Các quốc gia Bắc Âu khác như Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy chiếm 5 trong 6 vị trí dẫn đầu, trong khi Costa Rica lần đầu tiên vào top 5 với vị trí thứ 4 và là quốc gia Mỹ Latinh có thứ hạng cao nhất từ trước tới nay. Trong 147 quốc gia được khảo sát, mức hài lòng về cuộc sống thấp nhất ghi nhận tại Afghanistan.

Để xác định bảng xếp hạng, khảo sát do Gallup World Poll (tổ chức khảo sát toàn diện nhất và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới) thực hiện, cũng yêu cầu người tham gia tại 147 quốc gia đánh giá theo thang điểm, trong đó mức điểm 10 là cuộc sống tốt nhất có thể và 0 là tệ nhất. Mỗi người đưa ra một con số tương ứng, được gọi là thang Cantril.

Các nhà nghiên cứu xem xét sáu yếu tố, bao gồm GDP bình quân đầu người, tuổi thọ, mức độ hào phóng và nhận thức về tự do cũng như tham nhũng, nhằm lý giải sự khác biệt giữa các quốc gia. Bảng xếp hạng được tính dựa trên mức trung bình trong 3 năm.

Vui trên mạng xã hội, buồn ở đời thực

Năm nay, báo cáo đặt biệt bày tỏ quan ngại về việc sử dụng mạng xã hội quá mức đang làm suy giảm sức khỏe tinh thần của giới trẻ tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Canada, Australia và New Zealand, với tác động nặng nề hơn ở nữ giới.

Theo các nhà nghiên cứu, việc dành quá nhiều thời gian để lướt mạng xã hội được xác định là nhân tố then chốt dẫn đến xu hướng này.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mối tương quan tiêu cực giữa phúc lợi và việc sử dụng mạng xã hội sâu rộng, nhất là ở các trẻ em gái 15 tuổi. Những em sử dụng mạng xã hội từ 5 giờ trở lên mỗi ngày báo cáo mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn hẳn so với những người sử dụng ít hơn.